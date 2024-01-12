Новогоднее землетрясение в Японии отодвинуло море от суши на четверть километра

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456260085&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На это обратил внимание французский независимый эксперт в сфере анализа спутниковых данных Нахель Бельгерзе, изучивший фотографии местности из космоса до и после стихийного бедствия. Специалист поделился изображениями на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

В частности, берега поднялись на японском полуострове Ното в центральной части острова Хонсю. В результате случившегося некоторые пристани лишились связи с водой и стали недоступны для лодок.

Выводы Бельгерзе подтвердили специалисты Токийского университета. В научном учреждении отметили, что обнаружили 10 мест сейсмического подъема побережья на участке между населенными пунктами Кайсо и Акасаки из-за землетрясения. По данным исследователей, подземный толчок также вызвал цунами высотой более четырех метров, которое обрушилось на порт Акасаки.

Усовершенствованный спутник наблюдения за Землей-2 (ALOS-2) Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) также зафиксировал поднятие побережья, вызванное землетрясением. Согласно заявлению Управления геопространственной информации Японии, спутниковые снимки показали, как береговая линия сместилась в сторону моря в нескольких районах, включая порт Нафуне, город Вадзима и залив Миназуки.