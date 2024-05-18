Новое исследование доказало правоту предсказания Эйнштейна о загадочном явлении в космосе

«Вокруг этих черных дыр вращаются большие диски из вещества (от близлежащих звезд), — рассказывает Маммери. — Большая часть этого вещества стабильна, что означает, что оно может свободно перемещаться. Это похоже на реку, в то время как область падения похожа на край водопада — вся ваша опора потеряна, и вы просто летите вниз головой. Большая часть того, что вы можете увидеть, — это река, но в самом конце есть крошечный участок, который, по сути, и есть то, что мы обнаружили», — добавил он, отметив, что, хотя за «рекой» наблюдали многие, это первое свидетельство существования «водопада».