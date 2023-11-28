Новая Зеландия отменит запрет на продажу сигарет молодежи

Новое правительство Новой Зеландии отказалось от закона, который предполагал запрет на продажу табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года. Об этом сообщает The Guardian.

Законопроект запрета на курение «для целого поколения» был принят в Новой Зеландии в конце 2022 года и должен был вступить в силу в июле 2024 года. Инициатива была направлена на снижение курения табака в стране и предусматривала также снижение концентрации никотина в табачных изделиях, продающихся на территории Новой Зеландии, и сокращение числа точек по продаже табака с 6000 до 600 на всю страну. Власти надеялись снизить долю курящих людей в стране с 8% до 5% к 2025 году с помощью инициативы.

Решение отказаться от запрета на курение «для целого поколения» было принято коалиционным правительством Новой Зеландии, которое после победы на октябрьских выборах возглавила оппозиционная Национальная партия. Новый министр финансов Никола Уиллис заявил, что принятые в 2022 году антитабачные меры отменят до марта 2024 года, а доходы от продажи сигарет будут направлены на сокращение налогов.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон заявил, что отмена закона предотвратит появление скрытого табачного рынка на территории страны, который мог появиться после вступления в силу инициативы. Как отмечает The Guardian, эксперты в области здравоохранения, в свою очередь, отмечают, что отмена запрета на продажу табачных изделий молодежи будет стоить новым поколениям тысячи жизней и будет «катастрофическим» для общин маори — коренного народа Новой Зеландии. В коренных общинах маори показатели курения самые высокие в стране — 38,6% от населения. Ежегодно более 600 маори умирают преждевременно от болезней, связанных с курением.