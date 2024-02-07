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Новая субкультура: люди, которым нравится рыть тоннели

Специалисты предупреждают, что это увлечение весьма опасно.

Информационное агентство Bloomberg пишет, что популярность набирает новая субкультура — hobby tunneling («тоннелирование как хобби»). Приверженцы этого направления занимаются рытьем тоннелей для развлечения и снятия стресса.

Агентство отметило, что число участников сообществ, посвященных рытью тоннелей, с января 2022 года выросло более чем на 325%. Люди в Сети обмениваются советами по инструментам и техникам, делятся видеозаписями раскопок и комментируют достижения других любителей.

Профессионалы предупреждают, что риски, связанные с этим весьма травмоопасным хобби, выходят за рамки юридических норм. Так, к примеру, блогерша Tunnel Girl была вынуждена остановить раскопки под своим домом по наставлению местных властей: дыра глубже семи метров могла привести к неожиданным последствиям.

Недавно психологи выяснили, какое хобби снимает стресс и тревогу не хуже медитации.

Олеся Маевская