Новая субкультура: люди, которым нравится рыть тоннели

Информационное агентство Bloomberg пишет, что популярность набирает новая субкультура — hobby tunneling («тоннелирование как хобби»). Приверженцы этого направления занимаются рытьем тоннелей для развлечения и снятия стресса.
Агентство отметило, что число участников сообществ, посвященных рытью тоннелей, с января 2022 года выросло более чем на 325%. Люди в Сети обмениваются советами по инструментам и техникам, делятся видеозаписями раскопок и комментируют достижения других любителей.
Профессионалы предупреждают, что риски, связанные с этим весьма травмоопасным хобби, выходят за рамки юридических норм. Так, к примеру, блогерша Tunnel Girl была вынуждена остановить раскопки под своим домом по наставлению местных властей: дыра глубже семи метров могла привести к неожиданным последствиям.
Недавно психологи выяснили, какое хобби снимает стресс и тревогу не хуже медитации.
Олеся Маевская