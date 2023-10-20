Новая карта космоса показала 400 000 близлежащих галактик

Группа ученых из США, Канады, Австралии и Европы представила новую карту космоса, которая точно измеряет более чем 383 тысячи ближайших галактик. Эта карта является результатом проекта под названием 6dF Galaxy Survey или 6dFGS, который начался в 2001 году и продолжался до 2011 года. Его результаты опубликованы в статье Astrophysical Journal.

Комплексные подборки астрономических объектов помогают ученым выявить общие закономерности в их популяции, коррелировать данные по действующим исследованиям и определить новые целенаправленные наблюдения. Однако эти ресурсы необходимо регулярно обновлять. Собранный каталог с подробной информацией о 400 тысячах галактик — самый точный из всех.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/l6K3FR7ZbKw?si=4jNvjXwbYVrk-4h0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В рамках проекта 6dFGS ученые использовали специальный спектрограф, который установили на 1,2-метровый телескоп в австралийской обсерватории Сидинг-Спринг. Аппарат позволил измерить не только положение галактик на небе, но и их расстояние от Земли и скорость отдаления от нее. Таким образом, ученые получили шестимерные данные о каждой галактике: две координаты на небе (прямое восхождение и склонение), две координаты на небесной сфере (галактическая долгота и широта), расстояние от нашей планеты и скорость отдаления от нее.

С помощью этого ученые смогли составить трехмерную карту космоса, которая показывает распределение галактик в пространстве. Она охватывает область радиусом около 2 миллиардов световых лет от Земли. На карте видны различные структуры, такие как скопления и сверхскопления галактик, а также пустоты — области с меньшей плотностью галактик. Карта также позволяет изучать свойства галактик, такие как их масса, яркость, цвет, форма и т. д.

«Атлас галактик Сиены» помогает проверить и уточнить различные космологические модели и теории, которые описывают происхождение и развитие Вселенной. Например, карта подтверждает теорию темной материи и темной энергии, которые составляют большую часть массы и энергии Вселенной, но не излучают и не поглощают свет. К тому же, с помощью карты можно измерить некоторые фундаментальные параметры Вселенной, такие как ее возраст, плотность и геометрия.

Недавно астрономы из США собрали подробнейшую карту Млечного Пути. Ученые сравнивают полученные снимки с групповым фото, на котором лицо каждого человека можно детально рассмотреть.

Олеся Маевская