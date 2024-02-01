Нос заложило. ЛОР рассказал, как не перепутать гайморит с простудой

Насморк обычно расценивается как нечто безобидное, что само пройдет. Однако иногда он указывает на начавшийся гайморит. Как понять, о чем говорит насморк, aif.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
У гайморита множество форм. Классическая выглядит следующим образом: зеленый гной, есть чувство того, что что-то давит на уровне щек под глазами. В этом случае у многих сразу возникает ассоциация с гайморитом.
Однако есть форма катаральная, латентная, т. е. со скрытым течением, «зубная», когда при гайморите неимоверно болят зубы, а сам гайморит становится следствием болезней зубов. Есть формы кистозного гайморита, полипозного, вирусного, грибкового. Палитра ощущений очень большая, и запутаться можно легко. С простудой его тоже можно перепутать.
Признаки гайморита
Когда мы говорим о гайморите, один из его ярко выраженных признаков — сильная слабость, с которой человек просыпается и засыпает. Второй признак — наличие вязких зеленых выделений из носа. Причем их настолько много, что сам человек задается вопросом: откуда же такое количество. Также стоит ориентироваться на ощущение давления на уровне щек, переносицы, глаз и зубов.
Признаки простуды
Для простуды характерна некая ветренность, то есть вчера еще ничего плохого не было, а сегодня пришло недомогание, и нос плоховато дышит, но на щеки не давит. При простуде обычно речь про острый ринит — он быстро приходит и также быстро уходит самостоятельно. Человек при этом ничего особенного не делает — полежал, отоспался, попил чай с малиной.
На что обращать внимание?
У человека условно есть три дня на самодиагностику. Сегодня с ним случилось недомогание, появилась вялость, если поспал и все прошло — хорошо. Но если начинает лечиться самостоятельно, на второй день ему не легче, а на третий симптоматика еще больше нарастает, то уже не надо тянуть — пора к врачу.
Тут есть такая опасность, как риск перехода симптомов простуды в гайморит. Например, если вирус попал в полость носа или глотку, но затем поднялся на этаж выше, а там временно снижен иммунитет. Нос воспаляется, сильно воспаляется слизистая, затем это переходит из полости носа через соустья в гайморовы пазухи. И вот уже начинается вирусный гайморит. Усугубить ситуацию можно переохладившись, например, надев шапку не по сезону.
Как защититься?
Есть простые правила, которые позволят избежать и простуды, и гайморита. Первое — требуется хороший местный иммунитет. Его можно достигать разными способами, но если защита в полости носа и горла будет крепкой, вирусы и бактерии, попадающие сюда, будут утилизированы.
Второй пункт — полноценный сон, который способствует здоровью. Третье — человеку надо много двигаться, чтобы и иммунитет был, и силы. Обязательно нужно правильно одеваться — по погоде, а не по моде, нельзя переохлаждаться, даже шапка — и та должна быть подобрана по сезону.
И, конечно же, не стоит быть самонадеянным и игнорировать врача, даже если необходимость уже назрела. Не стоит ждать, что все пройдет само, надо обязательно взяться за свое здоровье. Лучше проконсультироваться с врачом, ведь если насморк перейдет в гайморит, лечить его придется дольше и тяжелее.