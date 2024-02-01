Нос заложило. ЛОР рассказал, как не перепутать гайморит с простудой

У человека условно есть три дня на самодиагностику. Сегодня с ним случилось недомогание, появилась вялость, если поспал и все прошло — хорошо. Но если начинает лечиться самостоятельно, на второй день ему не легче, а на третий симптоматика еще больше нарастает, то уже не надо тянуть — пора к врачу.