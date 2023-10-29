Ноев Ковчег найден, Всемирный Потоп действительно был: Ученые нашли сенсационные подтверждения библейских текстов

Если коротко: на горе Арарат найдены следы морской воды, глины и останки морских организмов. А это подтверждает библейскую историю о Всемирном Потопе, которым Бог погубил погрязшее в грехах человечество и о Ковчеге, который построил праведник Ной и спасся на нем вместе со своей семьей и животными, прихватив «каждой твари по паре».

Плавали около 200 дней. Пристали к «горам Араратским», прожив там год, дожидаясь пока спадет вода.

О находках объявили ученые трех университетов Турции, которые проводят раскопки на месте так называемой «Араратской Аномалии».

Сведения о том, кто обнаружил «Аномалию», разнятся. Турки уверяют, что на неё указал в 1959 году эксперт-картограф капитан Дурупинар.

В ЦРУ, которое обнародовало свои снимки в 1995 году, заявляло, что они были сделаны с самолета-разведчика в 1949 году.

Загадочное место много раз фотографировали с орбиты — и американцы, и европейцы. Но даже весьма четкие снимки, сделанные в 2003 году со спутника Quick Bird с разрешением до 60 см, не привели к каким-либо бесспорным выводам.

Мнение энтузиастов: «Араратская Аномалия» представляет собой Ноев Ковчег — точнее его окаменевшие останки.

«Аномалия» похожа на остов огромной лодки. Расположена она на юго-западной стороне горы Арарат на высоте около 4420 метров, примерно в 2 километрах к западу от вершины горы по горизонтали.

По библейским данным, длина Ковчега составляла около 180 метров, ширина — примерно 27 метров. Соотношение длины и ширины — 6:1. Такие же пропорции демонстрирует и заснятая со спутников «Аномалия».

Турецкие ученые в прошлом году набрали несколько десятков образцов в районе «Аномалии», то есть, как они считали, вокруг, да около Ноева Ковчега, проанализировали их и теперь уверяют, что «образцы содержат глинистые и морские материалы, а также морепродукты». Им примерно 5500 лет.

Об этом со слов руководителя научного коллектива профессора Фарука Кайи (Faruk Kaya) сообщают сайт Arkeonews и британская Daily Mail.

Ход мыслей ученых-энтузиастов такой: морская вода, поднявшаяся до отметки, как минимум, 4420 метров, скорее всего свидетельствует о том, что Потоп был. Значит, и остальным сведениям — конкретно о нем, указанным в Библии, можно верить. То есть, идея о том, что «Араратская Аномалия», скорее всего, представляет собой «то самое место», к которому причалил Ной, совсем не полоумная.

Гипотезу, кстати, косвенно подтверждают слова авторитетного ученого, известного «ковчеговеда» Порчера Тейлор — профессора Ричмондского университета. В 2001 году он сообщил в интервью «Комсомольской правде», что в июле 1955 года французский промышленник и исследователь Фернанд Наварра нашел метровый кусок обработанного руками человека окаменевшего дерева всего в нескольких метрах от «Араратской Аномалии».

Сколько было ковчегов?

Скептики, конечно, сомневаются в турецких «открытиях». Тем более, что Ноев Ковчег несколько раз «находили» в разных местах. Правда, всё на той же горе Арарат.

В 1959 году турецкий летчик — некто лейтенант Куртис — якобы тоже видел с самолета останки какого-то огромного корабля на склоне Арарата. Только находились они примерно в 20 километрах от «Араратской аномалии» и на 2 тысячи метров ниже. Это, кстати, дает повод некоторым «горячим головам» предполагать, что ковчегов было два — это, как минимум. И за стариной Ноем увязался кто-то еще.

В 1939 году в американском журнале «Нью Эден» появилось интервью с бывшим летчиком царской армии лейтенантом Владимиром Росковицким. Он уверял, что обнаружил ковчег в 1916 году во время разведывательного полета. Доложил царю. Николай II снарядил экспедицию — 150 человек. За две недели они добрались до ковчега. По словам Росковицкого, корабль походил на гигантскую баржу и на товарный вагон одновременно. Внутри было множество комнат — больших и маленьких. Причем маленькие были затянуты металлической сеткой.

Увы, отчеты об экспедиции и фото сгинули во время революции. Понять, к какому месту относятся наблюдения, невозможно. Но явно, что это не «Араратская аномалия».

Писатель Чарльз Берлиц в своей книге «Потерянный корабль Ноя» приводит свидетельство армянина Георгия Хагопьяна. Тот «плёл», что в 1905 году, будучи 8-летним мальчиком, влез на гору Арарат вместе с дедушкой. Нашел ковчег и побывал внутри. На верхней палубе увидел надстройку со множеством окон. Корпус ковчега был огромен и тверд, как камень. Тоже не похоже на то, о чем сейчас рассказывают турки.

Всех превзошли китайские кинодокументалисты из группы под названием Noah's Ark Ministries International (NAMI), которая базируется в Гонконге. Они рассказывали, что добрались до останков Ковчега в 2009 году. Якобы их провели тайными тропками курды.

По словам китайцев, они видели довольно хорошо сохранившееся судно: «обледеневшую деревянную платформу с фрагментами стен по краям, которая напоминала остатки огромной деревянной коробки, несколько отсеков, отгороженных деревянными балками…».

Место, в котором обнаружился «китайский ковчег», находилось в 18 километров от «Араратской аномалии».

Словом, дело темное. Насколько серьезно недавнее турецкое открытие, покажет время. Исследования «Аномалии», которая и в самом деле выглядит странно, продолжаются.

А в это время

Доказав, что Ной 5500 лет назад пришвартовался на территории нынешней Турции, придется разгадывать другие загадки: откуда на Земле взялось столько воды, чтобы ею залило аж по самый Арарат? И куда эта вода потом делась?