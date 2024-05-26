Ночные кошмары могут быть симптомом опасного расстройства иммунитета

В новом исследовании ученые проанализировали данные 700 человек. Кошмарные сны оказались одним из наиболее часто встречающихся симптомов, о которых сообщали пациенты. При этом в 30% случаев они начались за год до диагностирования волчанки, а также часто сопровождали обострения. Больным снилось, что на них нападали, они были раздавлены, заперты, либо их кожа спадала.