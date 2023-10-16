Ночная работа способствует повышению аппетита
А вследствие и набору веса.
А вследствие и набору веса.
Ученые из Бристольского университета и японского Университета гигиены труда и окружающей среды выявили, что ночная работа связана с изменением аппетита. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.
Специалисты сосредоточили внимание на глюкокортикоидных гормонах надпочечников, отвечающих за множество физиологических функций, включая обмен веществ и аппетит. Эксперимент проводился на двух группах крыс: одна жила в обычном режиме, а второй поменяли местами цикл сна и бодрствования.
В ходе исследование ученые обнаружили, что нарушение биоритмов приводит к увеличению аппетита в то время суток, когда оно должно быть снижено. Интересно, что крысы с нормальными суточными ритмами потребляли на 460% калорий больше в активное время суток, в то время как другая группа ели 52,8% суточной нормы без физической нагрузки.
Также ученые заметили, что изменение фаз света и темноты вызывало нарушение регуляции орексигенных нейропептидов гипоталамуса (NPY), что и привело к увеличению аппетита в неактивную фазу дня. Исследователи полагают, что их эксперимент поможет в разработке новых подходов к лечению расстройств пищевого поведения.
В заключение, специалисты посоветовали тем, кто работает в ночные смены, стараться поддерживать освещение, имитирующее дневное, выполнять физические упражнения и употреблять пищу в установленные часы.
Чтобы не убить свой организм при ночной работе, врачи посоветовали спать семь-девять часов и придерживаться установленного графика.
Анна Морозова