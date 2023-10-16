Ночная работа способствует повышению аппетита

Ученые из Бристольского университета и японского Университета гигиены труда и окружающей среды выявили, что ночная работа связана с изменением аппетита. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Biology.

Специалисты сосредоточили внимание на глюкокортикоидных гормонах надпочечников, отвечающих за множество физиологических функций, включая обмен веществ и аппетит. Эксперимент проводился на двух группах крыс: одна жила в обычном режиме, а второй поменяли местами цикл сна и бодрствования.

В ходе исследование ученые обнаружили, что нарушение биоритмов приводит к увеличению аппетита в то время суток, когда оно должно быть снижено. Интересно, что крысы с нормальными суточными ритмами потребляли на 460% калорий больше в активное время суток, в то время как другая группа ели 52,8% суточной нормы без физической нагрузки.

Также ученые заметили, что изменение фаз света и темноты вызывало нарушение регуляции орексигенных нейропептидов гипоталамуса (NPY), что и привело к увеличению аппетита в неактивную фазу дня. Исследователи полагают, что их эксперимент поможет в разработке новых подходов к лечению расстройств пищевого поведения.

В заключение, специалисты посоветовали тем, кто работает в ночные смены, стараться поддерживать освещение, имитирующее дневное, выполнять физические упражнения и употреблять пищу в установленные часы.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/5565684146373906/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы не убить свой организм при ночной работе, врачи посоветовали спать семь-девять часов и придерживаться установленного графика.