Низкая калорийность рациона замедляет старение, доказали ученые

В исследовании приняли участие 175 добровольцев. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и измерили у них длину теломер — особых ДНК-белковых структур на концевых участках хромосом. Теломеры выполняют защитную функцию — они обеспечивают разделение хромосом и предотвращают их «склеивание» друг с другом. «Слипание» хромосом грозит перемещением генов и мутациями, которые могут привести, в том числе, к онкологическим заболеваниям.