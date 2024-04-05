Nine Inch Nails работают над новым альбомом

В совместном интервью музыкантов для GQ Росс отметил, что очень взволнован началом работы в студии. Резнор же добавил, что NIN не дают концертов уже полтора года, потому что у выступлений не было «цели» и артист не знал, что сейчас может сказать аудитории.
Кроме того, Трент поделился своим недовольством насчет выплат исполнителям от потоковых сервисов. Он заявил, что оплата музыкантам от стримингов «ужасна», из-за чего положение артистов очень «неустойчиво».
«Здорово, если ты Дрейк и не здорово, если ты Grizzly Bear (американский рок-коллектив — прим. ред.)», — сказал рокер. По мнению звезды, проблема обусловлена «ошибкой округления», политикой и деятельностью лейблов, которые тоже хотят ухватить «свой кусок пирога».
Прошлым летом Трент и Аттикус выпустили саундтрек к мультфильму «Юность черепашек-ниндзя: Мутантский разгром» (2023).