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Nine Inch Nails работают над новым альбомом

Участники индастриал-рок-группы Nine Inch Nails Трент Резнор и Аттикус Росс сообщили, что коллектив приступает к записи нового альбома, имея определенную «идею».

Источник: AFP 2023

В совместном интервью музыкантов для GQ Росс отметил, что очень взволнован началом работы в студии. Резнор же добавил, что NIN не дают концертов уже полтора года, потому что у выступлений не было «цели» и артист не знал, что сейчас может сказать аудитории.

Кроме того, Трент поделился своим недовольством насчет выплат исполнителям от потоковых сервисов. Он заявил, что оплата музыкантам от стримингов «ужасна», из-за чего положение артистов очень «неустойчиво».

«Здорово, если ты Дрейк и не здорово, если ты Grizzly Bear (американский рок-коллектив — прим. ред.)», — сказал рокер. По мнению звезды, проблема обусловлена «ошибкой округления», политикой и деятельностью лейблов, которые тоже хотят ухватить «свой кусок пирога».

Прошлым летом Трент и Аттикус выпустили саундтрек к мультфильму «Юность черепашек-ниндзя: Мутантский разгром» (2023).