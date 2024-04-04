Никонов день. Что можно и что нельзя делать 5 апреля 2024 года

Никон жил в XI веке. Он был самым близким помощником основателя Киево-Печерской Лавры преподобного Антония. Одной из его задач в обители было пострижение в монахи всех новоприбывших в обитель. Как-то он по их просьбе постриг в монахи придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость. Он был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность.