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Никонов день. Что можно и что нельзя делать 5 апреля 2024 года

5 апреля 2024 года Церковь вспоминает святого Никона Печерского. Он был самым близким сподвижником и помощником основателя Киево-Печерской Лавры преподобного Антония. В этот день было принято зазывать птиц зернами или льняными семечками — чтобы пернатые защищали посаженные саженцы от вредителей.

Источник: Аргументы и факты

Кто такой Никон Печерский?

Никон жил в XI веке. Он был самым близким помощником основателя Киево-Печерской Лавры преподобного Антония. Одной из его задач в обители было пострижение в монахи всех новоприбывших в обитель. Как-то он по их просьбе постриг в монахи придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость. Он был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность.

Поселившись на полуострове Тмутаракань (ныне Краснодарский край, Таманский полуостров), Никон усердно трудился, проводил дни в молитвах, собрал вокруг себя последователей-иноков и в конце концов основал в этих местах монастырь Пресвятой Богородицы. Но затем Никон вернуться обратно в Киево-Печерскую лавру, где был избран игуменом. Он умер в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах преподобного Антония.

Что можно делать 5 апреля 2024 года?

  • День принято посвящать уборке.
  • Пора начинать первые работы в саду и огороде. В этот день обычно сажали яблони, груши, кусты смородины и другие ягодные кустарники.

Что нельзя делать 5 апреля 2024 года?

  • Нельзя держать деньги на виду.
  • Нельзя оставлять дома беспорядок.
  • Нельзя красить волосы и вообще менять прическу.