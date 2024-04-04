Никонов день. Что можно и что нельзя делать 5 апреля 2024 года

Кто такой Никон Печерский?
Никон жил в XI веке. Он был самым близким помощником основателя Киево-Печерской Лавры преподобного Антония. Одной из его задач в обители было пострижение в монахи всех новоприбывших в обитель. Как-то он по их просьбе постриг в монахи придворных любимцев князя Изяслава, за что навлек на себя его немилость. Он был вынужден покинуть монастырь и уехать в отдаленную местность.
Поселившись на полуострове Тмутаракань (ныне Краснодарский край, Таманский полуостров), Никон усердно трудился, проводил дни в молитвах, собрал вокруг себя последователей-иноков и в конце концов основал в этих местах монастырь Пресвятой Богородицы. Но затем Никон вернуться обратно в Киево-Печерскую лавру, где был избран игуменом. Он умер в глубокой старости и был погребен в Ближних пещерах преподобного Антония.
Что можно делать 5 апреля 2024 года?
- День принято посвящать уборке.
- Пора начинать первые работы в саду и огороде. В этот день обычно сажали яблони, груши, кусты смородины и другие ягодные кустарники.
Что нельзя делать 5 апреля 2024 года?
- Нельзя держать деньги на виду.
- Нельзя оставлять дома беспорядок.
- Нельзя красить волосы и вообще менять прическу.