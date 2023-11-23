Николай Носов: подробная биография

Детство и юность

Николай родился в Киеве 23 ноября (10-го по старому стилю) 1908 года в семье эстрадного артиста и домохозяйки. Он с ранних лет был очень любознательным, но не мог концентрироваться на чем-то одном. Поэтому пробовал себя буквально во всем. Среди прочего ему нравилось заниматься музыкой и актерством, фотографией, сочинять рассказы, играть в шахматы и собирать радиоприемники. Непостоянство не шло на пользу. Николай попросил скрипку, но быстро забросил занятия. Вдохновлялся выступлениями отца, но не спешил пробовать себя на сцене всерьез.

В дореволюционные годы, когда родился Николай, семья еле сводила концы с концами. А в насыщенное на события постреволюционное время и вовсе оказалась за чертой бедности. Голод и отсутствие света и воды в доме были привычными составляющими их жизни. Поэтому внезапное заболевание сыпным тифом стало почти смертельным для будущего писателя, но все обошлось.

Юный Николай уже с 14 лет начал работать. Вначале землекопом, косарем и продавцом газет. В 1924 году Носов окончил семилетнюю школу и устроился чернорабочим, чтобы месить бетон и класть кирпич. Он собирался поступить на химический факультет Киевского политехнического института, но не имел аттестата о полном среднем образовании, поэтому его не приняли.

Параллельно с работой Николай стал посещать вечернюю школу и в 1927 году стал студентом Киевского художественного института вместе со старшим братом-погодком Петром. Парни стали заниматься мультипликацией и вскоре приняли участие в выпуске сатирического киножурнала «Кинокрокодил». Через два года Николай успешно перевелся в Московский государственный институт кинематографии (нынешний ВГИК) и переехал в столицу СССР.

В возрасте 24 лет в 1932 году Носов окончил обучение и следующие 20 лет был сценаристом и режиссером научных и учебных фильмов. В 1943 году Николай Николаевич был награжден орденом Красной Звезды за создание учебно-технических фильмов для танкистов и других военных специалистов.

Творчество

Когда я стал отцом, [то] увидел волшебную страну детства не в тумане далекого прошлого, а в непосредственной близости. Волшебная страна удивила меня, а творчество начинается с удивления. Николай Носов писатель

Писатель развил в себе любовь к сочинительству, придумывая истории для своего сына Пети. Носов начал свою писательскую деятельность в 1938 году. Это время наиболее массовых сталинских репрессий, которое позже назвали эпохой «Большого террора». Его первый рассказ «Затейники» был посвящен страхам, которые испытали дети во время игры в прятки. А в «Тук-тук-тук» описывается история, когда три товарища в пионерлагере испугались стука вороны по крыше. Эксперты предполагают, что это являлось метафорой на «стукачество», которое было распространено в конце 30-х годов среди населения. Николай Николаевич закладывал в некоторые произведения отзвуки эпохи, но при этом не пытался говорить со взрослыми читателями через детскую литературу. Он воспитывал именно будущие поколения.

Истоком рассказа «Саша», по словам Носова, стала мысль о пугающем виде милиционера, и он решил исследовать переживания героя. Похожий прием использован и в рассказе «Огурцы». Он был создан на фоне закона 1932 года «О колосках», когда за кражу с колхозного поля могли посадить в тюрьму, и закона 35-го года о привлечении детей к уголовной ответственности с 12 лет.

Благодаря многочисленным публикациям в журналах и сборникам к 1950 годам рассказы Николая Николаевича знал каждый школьник. В то же время Носов создал две успешные повести «Веселая семейка» и «Витя Малеев в школе и дома», за которую получил Сталинскую премию III степени. Тексты этих произведений ухудшались со временем под влиянием требований цензуры. Герои из живых полноценных персонажей превращались в показательные функции.

Самую большую актуальность в наше время сохранили именно рассказы. В них высмеиваются эгоизм и жадность, но превозносятся самостоятельность, честность и дружба. Казалось бы, детские, эти книжки помогали многим молодым семьям в воспитании детей. Ведь в полушутливой форме писатель оставлял на страницах полезные психологические приемы и умозаключения.

Публика ожидала от Носова привычных повестей и рассказов для нравственного самосовершенствования советских школьников. Вместо этого в 1954 году писатель выпустил «Приключения Незнайки и его друзей». Следом, в 1956 и 1965 годах, на полках появляются «Незнайка в Солнечном городе» и «Незнайка на Луне», а также небольшие произведения с теми же героями.

Имя Незнайка появилось еще в русских сказках. А Николай Николаевич в первую очередь вдохновлялся одним из любимых произведений детства, «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» Анны Хвольсон. Трилогия является своеобразным описанием трех социальных строев — социализма, коммунизма и капитализма. При этом Носов нашел комичные стороны, которые можно высмеивать, во всех трех из них, несмотря на жизнь при советской власти.

Писатель также был популяризатором науки и объяснял в своих произведениях работу многих устройств и вещей. Но делал это в свойственной ему легкой форме, ненавязчиво и с юмором.

Его читателями были и остаются не только дети, но и взрослые. А коллеги по цеху отмечали уникальность автора. Николай Николаевич получил Государственную премию РСФСР имени Н. К. Крупской за трилогию о Незнайке в 1969 году. Парадокс в том, что награда за одну из самых светлых сказок носила имя женщины, ненавидевшей любые фэнтезийные произведения и боровшейся с их распространением.

Семья и личная жизнь

Первой женой Николая Носова стала журналистка Елена Мазуренко в 1930-м, а спустя год у них родился сын Петр. Незадолго до начала Великой Отечественной войны писатель ушел из семьи к художнице Татьяне Серединой. Позже он забрал к себе сына от первого брака, когда бывшая жена умерла в молодом возрасте.

Петр Носов почти 30 лет проработал в Фотохронике ТАСС и стал одним из самых известных фотожурналистов СССР. После того как у него родился сын Игорь, Николай Николаевич занялся его воспитанием и проводил с наследником все свободное время. Он настолько повлиял на его будущее, что Игорь впоследствии также стал детским писателем и даже выпустил продолжение историй знаменитых коротышек и Незнайки.

Николай Николаевич очень уважал детей, изучал их психологию и проводил встречи со своей главной аудиторией в школах и библиотеках. Писатель общался с ребятами и всегда радовался, когда они сами готовили свои выступления, без помощи взрослых. Потому что чувствовал искренность и ценил гибкость детского ума. Друзей у него было мало.

Смерть и похороны писателя

В последние десять лет Николай Николаевич сконцентрировался на автобиографических записях и взрослых сатирических эссе. Носов почти не общался с родственниками и стал заложником собственной квартиры, в том числе из-за проблем со здоровьем. Знаменитый писатель умер 26 июля 1976 года во сне от обширного инфаркта. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.