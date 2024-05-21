Никола весенний. Что можно и что нельзя делать 22 мая 2024 года

Кто такой Николай Чудотворец?
Николай родился в III веке в греческой колонии в обеспеченной семье. С ранних лет он принял решение посвятить себя Христу. Дни он проводил в храме, а ночами читал священные книги и молился.
После смерти отца и матери Николай раздал свое наследство, а сам стал монахом. Он не просто молился Богу, но всячески защищал христианскую веру от ересей.
Также он известен множеством чудес и добрых дел. Несколько раз он возвращал к жизни моряков, погибших во время плавания. Например, по дороге в Александрию святой воскресил мореплавателя, который в шторм сорвался с мачты и разбился о палубу. Рассказывали и о другом случае, когда святой спас тонущего матроса.
Как-то Николай узнал, что один мужчина не имеет денег, чтобы выдать троих дочерей замуж, поэтому он намеревался зарабатывать на жизнь при помощи их красоты. Николай захотел помочь девушкам, но поскольку был скромен и стеснителен, решил сделать это тайно. Ночью он закинул в дом бедной семьи мешок с золотом. Отец семейства, найдя неожиданный подарок, смог выдать первую дочь замуж с хорошим приданным. Тогда Николай повторил свои действия, и через окно подбросил в дом второй мешок — замуж вышла и вторая девушка. Глава семьи, который надеялся узнать имя благодетеля, стал караулить каждую ночь, и когда Николай пришел, чтобы помочь и третьей из дочерей, сумел догнать его. Мужчина бросился святому в ноги, благодаря за спасение семьи. Николай же взял с него клятву, что тот никому не назовет его имя.
Кстати, от этой истории появился обычай класть рождественские подарки в чулки и носки — именно туда якобы попал один из мешков с золотом. А сам святой стал прообразом Санта Клауса.
Святой умер около 345 года в городе Миры. В конце VIII века арабский халиф отправил войско разграбить остров Родос. Начальник флота намеревался вскрыть гробницу Николая Угодника, но вместо нее взломал другую, а как только сделал это, на море поднялся страшный шторм и потопил почти все суда.
Жители итальянского города Бари позже решили похитить мощи, чтобы защитить святыню от нападения мусульман. В 1087 году барийские и венецианские купцы отправились в Антиохию. Монахи, находившиеся в храме, рассказали прибывшим купцам, как накануне Николай Чудотворец привиделся им и просил бережнее относиться к мощам. Похитители разбили гробницу и завернули наполненные миром мощи в верхнюю одежду. Им удалось бежать на корабль и доплыть до Бари. Мощи святителя Николая торжественно перенесли в церковь Святого Стефана. Позже в городе построили церковь во имя Николая. Ныне это Базилика Святого Николая, где и сейчас хранятся мощи святителя. В саркофаге в Мирах остались мелкие фрагменты мощей Чудотворца. В 1099—1101 годах во время первого крестового похода их доставили в Венецию на остров Лидо в церковь святого Николая-покровителя моряков.
Что можно делать 22 мая 2024 года?
— Принято ходить в церковь и не только молиться святому об исполнении желаний, но и освящать воду.
— Отличный день для свадьбы.
— Пора начинать сажать картофель.
— Следует помириться со всеми, с кем до того был в ссоре.
— После Николина дня можно купаться в открытых водоемах.
Чего нельзя делать 22 мая 2024 года?
— Нельзя брать и давать деньги в долг.
— Нельзя стричь волосы и ногти.
— Нельзя после заката нельзя выносить мусор.