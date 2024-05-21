Никола весенний. Что можно и что нельзя делать 22 мая 2024 года

Как-то Николай узнал, что один мужчина не имеет денег, чтобы выдать троих дочерей замуж, поэтому он намеревался зарабатывать на жизнь при помощи их красоты. Николай захотел помочь девушкам, но поскольку был скромен и стеснителен, решил сделать это тайно. Ночью он закинул в дом бедной семьи мешок с золотом. Отец семейства, найдя неожиданный подарок, смог выдать первую дочь замуж с хорошим приданным. Тогда Николай повторил свои действия, и через окно подбросил в дом второй мешок — замуж вышла и вторая девушка. Глава семьи, который надеялся узнать имя благодетеля, стал караулить каждую ночь, и когда Николай пришел, чтобы помочь и третьей из дочерей, сумел догнать его. Мужчина бросился святому в ноги, благодаря за спасение семьи. Николай же взял с него клятву, что тот никому не назовет его имя.