Никогда не сдавайся: истории настоящих робинзонов

К берегам острова изредка приставали корабли для пополнения запасов пресной воды. Моряки знали об отшельнике и считали его святым. Фернан не стремился покинуть остров, однако через десять лет его уговорили подняться на борт корабля. Солдат получил прощение от короля Португалии и индульгенцию от Папы римского. Но Лопиш все же вернулся туда, где пробыл десять лет, и прожил там еще 20.