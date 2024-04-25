Никогда не сдавайся: истории настоящих робинзонов

25 апреля 1917 года впервые был опубликован роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». Главный герой в результате кораблекрушения попал на необитаемый остров, на котором в полном одиночестве провел 28 лет. Он не только научился выживать, но и построил себе домик, освоил навыки охоты и ловли рыбы, смог приручить диких животных.
Но Крузо — это вымышленный персонаж. В реальной жизни существуют истории «робинзонов», которые сумели выжить на необитаемых островах. Рассказываем о них.
1. Фернан Лопиш
Сколько пробыл в одиночестве: тридцать лет
В XVI веке Фернан Лопиш, солдат португальского колониального контингента в Индии, вдруг перешел на сторону противника во время осады Гоа и якобы принял ислам. Португальцы поймали перебежчика, отрубили ему правую руку, уши, нос и высадили на острове Святой Елены.
Как и у литературного героя, у Лопиша был свой Пятница, которым стал яванец, а вместо попугая — петух.
К берегам острова изредка приставали корабли для пополнения запасов пресной воды. Моряки знали об отшельнике и считали его святым. Фернан не стремился покинуть остров, однако через десять лет его уговорили подняться на борт корабля. Солдат получил прощение от короля Португалии и индульгенцию от Папы римского. Но Лопиш все же вернулся туда, где пробыл десять лет, и прожил там еще 20.
2. Педро Серрано
Сколько пробыл в одиночестве: десять лет
Матрос Педро Серрано оказался единственным выжившим в кораблекрушении в 1540 году у берегов Перу. Он добрался до острова длиной всего восемь километров. На суше было мало растительности, источники пресной воды отсутствовали.
Однако остров населяли черепахи, мясом которых питался Серрано, а их панцири служили мисками для сбора дождевой воды.
Через три года на остров прибыл еще один матрос, оставшийся в живых после очередного кораблекрушения. Вдвоем с Серрано они прожили семь лет, пока дым их костра не привлек проходящий мимо парусник.
3. Александр Селькирк
Сколько пробыл в одиночестве: четыре года и четыре месяца
В 1703 году Селькирк нанялся боцманом на корабль «Сэнк Пор» и отправился в экспедицию к берегам Южной Америки. Из-за своего вспыльчивого характера мужчина сумел вывести из себя всех членов экипажа.
В одной из конфликтных ситуаций, произошедших неподалеку от острова Мас-а-Тьерра, Селькирк пожелал, чтобы его высадили на берег. Капитан тут же удовлетворил просьбу, оставив боцману ружье с запасом пороха, топор, нож, котелок, табак, приборы для навигации и несколько книг, в том числе Библию.
Моряк построил хижину из стволов и листьев деревьев, научился добывать огонь. Он часто видел на горизонте паруса, но это были испанцы, просить у которых помощи британец не мог. Через четыре года и четыре месяца Селькирка вызволил экипаж корабля «Сэнк Пор», с которого его высадили. Капитан судна был удивлен физической формой и душевным спокойствием боцмана.
4. Русские моряки
Сколько пробыли в одиночестве: шесть лет
В 1742 году промысловое судно застряло во льдах. Заблокированы были 14 членов экипажа. Четыре из них решили отправиться на остров, чтобы найти оставшуюся от прошлых зимовок избу.
Разведчики нашли ее и остались переночевать, а утром не обнаружили корабля. Так и началось их заключение на необитаемом острове.
Моряки смастерили копья и луки, питались выловленной рыбой и мясом пушных зверей. В первый год один моряк умер от цинги, а троих через пять лет подобрал экипаж мимо проходящего судна. Домой «робинзоны» вернулись обеспеченными людьми, так как захватили с места своего пребывания около 200 шкур добытых медведей, оленей и песцов.
5. Даниэль Фосс
Сколько пробыл в одиночестве: пять лет
В начале XIX века американец Даниэль Фосс путешествовал на корабле «Негоциант» в южной части Тихого океана. 25 ноября 1809 года судно столкнулось с айсбергом и затонуло.
Фосс остался единственным выжившим. Он смог доплыть до ближайшего пустынного острова, единственными обитателями которого были тюлени. Они стали источником мяса для моряка, а жажду он утолял дождевой водой. Из шкур животных мужчина сшил себе теплую одежду, из камней построил прочный дом с толстыми стенами.
На старом деревянном весле, обнаруженном на острове, Фосс делал зарубки, чтобы не запутаться в днях, а также мелкими буквами смог описать события, происходящие с ним на суше, окруженной водой.
Через три года Фосс увидел вдали парус, который вскоре скрылся за горизонтом, но это все-равно обнадежило моряка. Еще через два года мужчину, размахивающего веслом, заметили с проходящего мимо острова судна. Оно не могло подойти слишком близко из-за каменистых мелей. Поэтому Фосс вплавь добрался до корабля.
6. Хуана Мария
Сколько пробыла в одиночестве: 18 лет
Остров Святого Николая у берегов Калифорнии населяли индейцы, но к 1835 году их осталось не более двадцати, поэтому было решено увезти всех выживших на большую землю. В спешке из-за начавшейся бури на острове забыли одну женщину.
Островитянка жила в хижине из китовых костей, носила одежду из кожи морских котиков и перьев чаек, плела корзины из кустарника и водорослей.
Только через 18 лет ее в добром здравии обнаружили охотники за пушниной. Через два месяца после этого Мария умерла от дизентерии.
Анна Морозова