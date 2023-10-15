«Никогда не просил помощи»: отцы-одиночки о воспитании детей

День отца в России не так давно получил официальный статус. Отмечается он в третье воскресенье октября. В 2023 году праздник выпадает на 15 октября.

В нашей стране в этот день дети готовят подарки своим папам, в городах устраиваются празднования, проходят благотворительные акции и концерты. Торжество становится особенным для отцов, которые одни воспитывают детей.

Отцы-одиночки не отчаиваются и говорят, что не представляют, как они могут провести выходной без своего ребенка. Так, Алексей Чирков рассказывает: «Мне никогда не приходится делать над собой усилие, чтобы пойти гулять с сыном, а не с друзьями пить пиво и играть в футбол — я уже лет 15 как вырос из этого. Я везде беру его с собой, у меня просто не возникает желания от него отдохнуть, напротив, я и сам не хочу куда-то без него идти. Он же моя кровинка, мой напарник — всегда выслушает, свои школьные новости все перескажет». И это не единичный случай.

Многие папы, оставшиеся без девушки или жены, поменяли свой образ жизни, стали более ответственными. Правда, найти «новую маму» для ребенка сложно: кто-то и не хочет, а у кого-то дети не воспринимают нового человека. «У нас уже были случаи, что я встречался с девушкой, а ему она не нравилась — приходилось с ней расставаться, я ведь неразделим с сыном, и поэтому не стану приводить в дом ту, что ему не нравится», — заключил Алексей.

Конечно, в обязательные, почти каждодневные, дела входит выполнение домашнего задания. Порой двум родителям тяжело справиться с этой задачей, а как же тогда справляются отцы-одиночки? Можно сказать, что так же, как и все.

Один из отцов в беседе в социальной сети спросил, как научить писать ребенка без ошибок и красиво. Также он прокомментировал советы из Интернета: «“Для ежедневных занятий выделяйте 15−20 минут” … — Хи-хи. Попробуй усадить 7-летнего Оптимуса Прайма, наполненного до краев Энергоном, за выписывание абсолютно бесполезных в схватке с десептиконами крючочков…». Еще один папа рассказал, что были трудности с тем, что невозможно было усадить сына читать. Тогда он придумал некую игру: написал разборчивым почерком письмо о том, что писать и читать важно, чтобы уметь описывать путешествия. Мальчику, кстати, понравилось, он даже предложил сходить в поход. «Вот так и живём», — заключил мужчина. Один папа поделился, что иногда дочка во время выполнения уроков засыпает, поэтому он аккуратно доделывает задание ее почерком.

При том, что отцы остались одни воспитывать детей, к жалости со стороны окружающих они относятся плохо. «Я лично такие вещи терпеть не могу и могу не очень вежливо ответить. Мы с дочкой счастливы и у нас все хорошо», — написал один мужчина. С его словами согласились многие. Кто-то также отметил, что сострадание и нежность гораздо лучше: «Жалость унижает. Как бы нам с дочкой ни было тяжело, никогда не просил ни помощи, ни нисхождении, ни защиты интересов. Отец или кто?!».

Отцам-одиночкам бывает сложно воспитывать ребенка, но они все равно всегда находят радости в обычном дне. Еще один папа поделился историей, как он пришел домой, приготовил поесть детям, сделал с ними домашнее задание, к 23:00 лег спать. «И тут чувствую, слева прилепился в обнимку сын (11 лет), справа дочь (7 лет). Дети уже спят, а у меня улыбка в кровать не вмещается! Вот именно в такой момент я знаю точно, что значит “быть счастливым”!», — заключил он.