Никита Кологривый сыграет вора в комедии братьев Андреасян

Никита Кологривый за последнее время не раз оказывался в центре скандала. В прошедшем месяце в телеграм-канале «Абзац» опубликовали записи с камер наблюдения бара в Новосибирске. На кадрах видно, как актер нападает на сотрудников заведения. Утверждалось, что, будучи в нетрезвом состоянии, Кологривый приставал к официантке. Девушка оказала сопротивление, и актер якобы укусил ее и начал заламывать ей руки.