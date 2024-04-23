Никита Кологривый сыграет вора в комедии братьев Андреасян

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и приключенческого семейного фильма «По щучьему веленью» Никита Кологривый исполнит главную роль в новом проекте кинокомпании братьев Андреасян и онлайн-кинотеатра «Иви» — комедии «Любовь зла». О старте съемок сообщил в сторис личного аккаунта в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Сарик Андреасян.
Кологривый сыграет вора-домушника Максима. Он должник опасных людей. Во время очередного ограбления он становится свидетелем отчаянного поступка девушки по имени Ева (Екатерина Ковальчук). Она неожиданно вернулась в свою квартиру и пыталась уничтожить все, что напоминало ей о предавшем возлюбленном. Максим решил вмешаться в происходящее, чтобы спастись от еще больших проблем, уточняется в синопсисе картины.
В проекте также задействованы Дмитрий Власкин («Тень Чикатило»), Владимир Сычев («Физрук»), Анна Ардова («Золотой папа») и другие. Режиссеры — Гайк Асатрян (сериалы «Бедный олигарх» и «Стриптизеры»), Оксана Серопян.
Премьера комедии «Любовь зла» запланирована на 15 августа 2024 года.
Катерина Ковальчук («Беспринципные», «Крепостная») с 2021 года встречалась с шоуменом Гариком Харламовым. Знаменитости познакомились на съемках сериала «Гусар». В феврале 2024 года на шоу «Натальная карта» Харламов заявил, что у него нет возлюбленной и не стал поправлять ведущего передачи Дмитрия Журавлева, когда тот прокомментировал, что «Гарик свободен».
Никита Кологривый за последнее время не раз оказывался в центре скандала. В прошедшем месяце в телеграм-канале «Абзац» опубликовали записи с камер наблюдения бара в Новосибирске. На кадрах видно, как актер нападает на сотрудников заведения. Утверждалось, что, будучи в нетрезвом состоянии, Кологривый приставал к официантке. Девушка оказала сопротивление, и актер якобы укусил ее и начал заламывать ей руки.
В Центральном районном суде Новосибирска артисту назначили наказание в виде ареста на семь суток за мелкое хулиганство.
Кроме того, Кологривый негативно высказывался о нескольких представителях российской киноиндустрии. Так, он раскритиковал игру Данилы Козловского в фильме «Духless» (2012) и Александру Бортич из-за того, что у актрисы нет профильного образования.