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18:27 (мск), источник: Звук

Ники Минаж не разрешила Канье Уэсту использовать ее куплет в альбоме Vultures

Рэперша Ники Минаж отказала хип-хоп-артисту Канье Уэсту в использовании ее голоса в треке New Body, который должен войти в его предстоящий релиз Vultures. Скриншот со своей просьбой об этом Йе опубликовал в X (Twitter).

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Источник: AP 2023

Во время прямого эфира в своих соцсетях Минаж сказала следующее: «Детка, этот поезд ушел, понятно? Никакого неуважения, но я только что выпустила новый альбом. Зачем мне выпускать песню, которая выходит уже три года?».

Ники и Канье записали New Body еще в 2018 году, но она так и не увидела свет. Исполнительница рассказывала, что Уэст заставлял ее переделывать свою партию четыре раза. Музыкант хотел сделать из композиции госпел, и девушке это не нравилось.

Ранее Йе без разрешения использовал фрагмент из трека Everybody (Backstreet's Back) группы Backstreet Boys.

Презентация Vultures, записанного Канье с Ty Dolla $ign, состоялась в Майами в ночь на 12 декабря. На ней зачитала рэп дочь артиста, 10-летняя Норт. Вторая вечеринка, посвященная пластинке, прошла 15 декабря в Лас-Вегасе. Официальный же релиз долгожданного лонгплея, по-видимому, переносится.

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