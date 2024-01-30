Никаких следов. Самые таинственные случаи исчезновения самолетов

Ровно 45 лет назад, 30 января 1979 года, над Тихим океаном при странных обстоятельствах пропал Boeing 707 с необычным грузом на борту. Масштабная поисковая операция не принесла никаких результатов, поэтому данный инцидент считается одним из самых загадочных в истории авиации. РБК Life решил рассказать об этом случае, а также о других наиболее таинственных пропажах самолетов — от печально известного малазийского рейса MH370 до исчезновения целого звена американских бомбардировщиков в Бермудском треугольнике.
Пропажа Boeing 707 над Тихим океаном (1979 год)
Вечером 30 января 1979 года из Международного аэропорта Нарита в Токио вылетел грузовой Boeing 707−323С бразильской авиакомпании Varig, следовавший в Лос-Анджелес. Примерно через 20 минут после взлета экипаж во главе с очень опытным командиром (налет более 23 тыс. часов) связался с японским диспетчером и сообщил, что полет проходит в штатном режиме. Следующий запланированный сеанс связи должен был состояться спустя 40 минут, однако в эфир больше так никто и не вышел. На протяжении целого часа диспетчеры пытались установить связь с рейсом, а затем дали сигнал тревоги. Поиски самолета, в которых задействовали авиацию и несколько десятков судов, продолжались на протяжении восьми дней, но никаких следов катастрофы найдено не было. Спасатели не смогли обнаружить ни обломков, ни масляных пятен от топлива, как правило, остающихся после крушения.
Пропавший самолет перевозил несколько десятков картин известного японско-бразильского художника Манабу Мабе общей стоимостью более $1 млн. Именно с этим грузом была связана одна из версий исчезновения «Боинга» — якобы тот стал объектом атаки коллекционеров, охотившихся за полотнами. Впрочем, против этой теории говорит тот факт, что ни одну из «похищенных» картин так и не нашли даже спустя почти полвека после инцидента. Согласно другой версии, Boeing 707−323С был сбит советскими ВВС, так как якобы перевозил в США не картины, а детали истребителя МиГ-25, угнанного тремя годами ранее в Японию летчиком-перебежчиком Виктором Беленко. Однако боевая машина была передана обратно Советскому Союзу еще 1976 году. Сторонники наиболее правдоподобной версии пропажи бразильского самолета предполагают, что экипаж стал жертвой медленной разгерметизации кабины, в результате чего потерял сознание и не смог подать сигнал бедствия. Boeing 707−323С на автопилоте продолжил лететь в заданном направлении, пока после выработки топлива не рухнул в Тихий океан на огромном отдалении от зоны поисков.
Рейс 370 Malaysia Airlines (2014 год)
10 лет назад произошло, пожалуй, одно из самых известных и загадочных авиационных происшествий в истории. В ночь на 8 марта 2014 года Boeing 777−200ER авиакомпании Malaysia Airlines с 12 членами экипажа и 227 пассажирами на борту вылетел из Куала-Лумпура в Пекин, однако через 40 минут лайнер перестал выходить на связь и исчез с радиолокаторов гражданской авиации. При этом малазийские военные радары смогли отследить странную траекторию самолета, который, по неизвестным обстоятельствам, резко изменил курс и отправился сначала на запад, а потом — на юг, вместо того чтобы следовать в северо-восточном направлении. При этом спутники Inmarsat на протяжении нескольких часов продолжали получать сигналы от рейса MH370, пока он окончательно не исчез в южной акватории Индийского океана. Вскоре были развернуты беспрецедентные по своему размаху поиски с участием многих стран, которые считаются самыми дорогостоящими и масштабными в истории авиации.
Только через полтора года спасателям удалось найти всего несколько подтвержденных обломков исчезнувшего самолета: один из них был обнаружен на берегу острова Реюньон на западе Индийского океана, а на соседнем Маврикии нашли фрагмент крыла. Загадочные обстоятельства, при которых исчез авиалайнер, породили множество конспирологических теорий и мифов: от дистанционного взлома автопилота хакерами-террористами до попадания в небольшую черную дыру. В 2018 году малазийская следственная группа так и не смогла прийти к конкретным выводам о причинах исчезновения лайнера MH370. Известно лишь, что характер резкого разворота указывает, что он был сделан не на автопилоте, а в результате ручного управления при «некоем постороннем вмешательстве». Однако ни одна террористическая группа так и не взяла на себя ответственность.
Самолет Амелии Эрхарт
Множество фантастических догадок и спекуляций возникло после загадочного исчезновения легендарного американского авиатора Амелии Эрхарт. В 1932 году она обрела всемирную известность, став первой женщиной, совершившей одиночный трансатлантический перелет. Пятью годами позже Эрхарт вместе со своим штурманом Фредом Нунаном решилась на кругосветный перелет, который авиаторы должны были осуществить на новейшем двухмоторном моноплане Lockheed L-10E Electra. Подавляющая часть маршрута была преодолена успешно, однако 2 июля 1937 года экипаж бесследно исчез, так и не добравшись до небольшого острова Хауленд в Тихом океане, где самолет должен был приземлиться для дозаправки.
Президент США Франклин Делано Рузвельт выделил из бюджета $4 млн на поиски, в которых задействовали 66 самолетов и девять кораблей. Однако, несмотря на все усилия, ни осколков воздушного судна, ни тел самих пилотов найдено так и не было. Согласно одной из версий, Эрхарт совершила аварийную посадку на необитаемом острове, после чего погибла в океане при попытке добраться до людей. Кроме того, существует теория о захвате в плен японцами, которые к концу Второй мировой войны казнили женщину в связи с обвинениями в шпионаже. Наконец, одна из самых фантастических теорий гласит, что Эрхарт была спасена из плена американскими войсками, однако после освобождения сменила имя, чтобы стать обычной домохозяйкой. Так или иначе, тайна исчезновения выдающейся летчицы остается неразгаданной по сей день.
Звено 19 в Бермудском треугольнике
В декабре 1945 года в рамках обычного тренировочного полета в Атлантическом океане бесследно исчезло пять торпедоносцев-бомбардировщиков ВМС США TBM Avenger вместе со своими экипажами. Во время учебной миссии над Багамами командир звена № 19 лейтенант Чарльз Тейлор по неустойчивой связи сообщил о серьезных проблемах с ориентированием, возникших на фоне отказавших компасов. «Мы пролетаем над вспененной водой, все кажется неправильным. Мы не знаем, где находимся, а вода здесь зеленого цвета», — докладывал руководитель полета. Когда топливо начало заканчиваться, в эфире было слышно, что Тейлор готовит своих людей к потенциальной аварийной посадке в океане. Вскоре после этого переговоры пилотов окончательно утонули в шуме частотных помех.
На поиски пропавшей эскадрильи тут же были отправлены две летающие лодки Martin Mariner, одна из которых через 20 минут после взлета тоже исчезла с радаров. Всего в тот день пропало шесть самолетов с 27 членами экипажей на борту, обломки и останки которых так никогда и не были найдены. Именно в связи с этим инцидентом в прессе появился термин Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане между американским штатом Флорида, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, где с тех пор бесследно исчезло несколько десятков воздушных и морских судов.
Исчезновение пассажирского самолета «Star Tiger»
Одним из таких самолетов, который пропал в той зоне и еще сильнее подогрел интерес к феномену «треугольника», стал пассажирский лайнер Avro Tudor IV Star Tiger. В конце января 1948 года дальнемагистральный самолет компании British South American Airways (BSAA) выполнял четырехэтапный рейс из Лондона в Гавану с промежуточными посадками в Лиссабоне, а также на Азорских и Багамских островах. Уже к середине рейса экипаж столкнулся с рядом нештатных ситуаций, в том числе с выходом из строя бортового компаса, поломкой отопителя пассажирского салона, а также с плохими метеоусловиями. Однако во время дозаправки на Азорах пилоты встретили там еще один экипаж грузового самолета BSAA — Avro Lancaster, который тоже направлялся на Багамы. Капитаны воздушных судов договорились, что «Ланкастер» полетит первым и будет передавать данные о погоде, а вслед за ним с небольшим отставанием по времени на высоте всего в 600 м будет следовать Star Tiger.
Выбор столь малой высоты был обусловлен менее мощными встречными ветрами, а также стремлением поддерживать более высокую температуру в салоне. В итоге Avro Lancaster благополучно добрался до Багамских островов, однако следовавший за ним Star Tiger там так и не появился. Обломки самолета, как и тела 25 пассажиров и шести членов экипажа, исчезли, а масштабные поиски не принесли никаких результатов. Расследование не смогло предложить ни одной мало-мальски достоверной версии произошедшего, и пришло к выводу, что «судьба Star Tiger навсегда останется неразгаданной тайной».