Никаких следов. Самые таинственные случаи исчезновения самолетов

Одним из таких самолетов, который пропал в той зоне и еще сильнее подогрел интерес к феномену «треугольника», стал пассажирский лайнер Avro Tudor IV Star Tiger. В конце января 1948 года дальнемагистральный самолет компании British South American Airways (BSAA) выполнял четырехэтапный рейс из Лондона в Гавану с промежуточными посадками в Лиссабоне, а также на Азорских и Багамских островах. Уже к середине рейса экипаж столкнулся с рядом нештатных ситуаций, в том числе с выходом из строя бортового компаса, поломкой отопителя пассажирского салона, а также с плохими метеоусловиями. Однако во время дозаправки на Азорах пилоты встретили там еще один экипаж грузового самолета BSAA — Avro Lancaster, который тоже направлялся на Багамы. Капитаны воздушных судов договорились, что «Ланкастер» полетит первым и будет передавать данные о погоде, а вслед за ним с небольшим отставанием по времени на высоте всего в 600 м будет следовать Star Tiger.