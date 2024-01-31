Нежелание зумеров и миллениалов работать оказалось мифом

«Наше мышление объясняется не принадлежностью к определенному поколению, а скорее тем, на каком этапе жизни мы находимся, когда нас спрашивают об отношении к работе. Сегодня каждый из нас думает о мире иначе, чем несколько лет назад, и это так же верно для 15-летнего подростка, как и для того, кому сейчас 60. Если вы спросите представителей разных поколений одновременно, что они думают о работе, вы обнаружите, что их ответы, по сути, одинаковы», — пояснил автор статьи Мартин Шрёдер.