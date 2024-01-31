Нежелание зумеров и миллениалов работать оказалось мифом

В 1991 году в США вышла книга писателя и историка Уильяма Штрауса в соавторстве с писателем Нилом Хау «Поколения». В ней авторы сформулировали концепцию, согласно которой рожденным в один год свойственны некие общие черты. Работу критиковали, однако о поколениях до сих пор продолжают говорить и в академических кругах, и в быту, пишет Naked Science.
Так, ученые сделали вывод, что зумеры (родившиеся после 1997 года) ведут себя недостаточно «по-бунтарски». Они мало пьют, редко вступают в интимные связи и не так часто, как представители предыдущих поколений в том же возрасте, получают водительские права до совершеннолетия. Заметны различия и в том, как поколения ведут себя, получая дополнительное образование.
Существуют также бытовые стереотипы. Например, считается, что миллениалы сфокусированы на красивой жизни и получении удовольствия, а не на карьере. Однако ученый из Саарского университета в Германии доказал обратное. Он изучил данные 584 217 человек из 113 стран, которые участвовали в Комплексном исследовании ценностей с 1981 по 2022 год.
Исследователь пришел к выводу, что на отношение к работе в большей степени влияют «эффекты возраста» и «эффекты периода», чем «эффекты поколения». Прежде всего, молодые люди всегда заинтересованы в работе меньше, чем взрослые. Мотивация меняется в течение жизни, и это происходит у всех поколений. Однако за условные 30 лет мышление меняется абсолютно у всех людей. Это и есть влияние периода.
«Наше мышление объясняется не принадлежностью к определенному поколению, а скорее тем, на каком этапе жизни мы находимся, когда нас спрашивают об отношении к работе. Сегодня каждый из нас думает о мире иначе, чем несколько лет назад, и это так же верно для 15-летнего подростка, как и для того, кому сейчас 60. Если вы спросите представителей разных поколений одновременно, что они думают о работе, вы обнаружите, что их ответы, по сути, одинаковы», — пояснил автор статьи Мартин Шрёдер.
По словам исследователя, люди склонны верить в связь поколения с отношением к жизни и работе по нескольким причинам:
- Молодые люди всегда были менее склонны к работе и культу производительности в силу возраста.
- Теория поколений предлагает чрезмерно упрощенный взгляд на мир, удобную и понятную схему, которая позволяет людям видеть себя и свою социальную группу в лучшем свете.
- Коммерческая выгода: исследования с «поколенческими» выводами, а также адаптированные для разных поколений товары востребованы и приносят большие деньги владельцам бизнесов.
Шрёдер считает, что важно быть осторожными к подобным концепциям, поскольку они зачастую несправедливы и приводят к необоснованным обобщениям. Эти теории опасны в том числе потому, что на их основании людей могут начать дискриминировать по новым признакам, например по году рождения.
Недавнее исследование показало, что поколение Z чаще пропускает работу ради концертов, чем миллениалы.
Олеся Маевская