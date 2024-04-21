Нейропсихологи объяснили, почему вы так и не занялись спортом

Исследователи разбирались в причинах так называемого «парадокса физической активности» — многие люди, сознавая пользу занятий спортом, покупают абонементы в фитнес-клубы, но в итоге ни разу там не появляются, продолжая вести сидячий образ жизни. Чтобы понять, какие процессы происходят при этом на уровне нейронов, ученые с помощью метода электроэнцефалографии наблюдали за электрической активностью разных отделов мозга 29 молодых людей. Часть из них вели активный образ жизни, а часть — предпочитали лежать на диване, но хотели бы стать спортивнее.