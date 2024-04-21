Нейропсихологи объяснили, почему вы так и не занялись спортом

Чтобы эффективно противостоять природному стремлению человека ничего не делать, от головного мозга требуются дополнительные ресурсы. Статья психологов из Университета Женевы (Швейцария) опубликована в журнале Neuropsychologia.
Исследователи разбирались в причинах так называемого «парадокса физической активности» — многие люди, сознавая пользу занятий спортом, покупают абонементы в фитнес-клубы, но в итоге ни разу там не появляются, продолжая вести сидячий образ жизни. Чтобы понять, какие процессы происходят при этом на уровне нейронов, ученые с помощью метода электроэнцефалографии наблюдали за электрической активностью разных отделов мозга 29 молодых людей. Часть из них вели активный образ жизни, а часть — предпочитали лежать на диване, но хотели бы стать спортивнее.
В ходе эксперимента участникам нужно было управлять на экране компьютера человечком, который то занимался спортом, то сидел, например, в кресле. От них требовалось передвигать человечка с картинки на картинку. Сначала нужно было выбирать только «активные» изображения и заставлять человечка двигаться, а «сидячие» изображения пропускать, потом наоборот.
Исследователи обнаружили, что скорость реакции участников на разные типы картинок различалась — они быстрее выбирали «активные» картинки, чем «сидячие».
Кроме того, участники старались не задерживаться на «сидячих» изображениях, когда их приходилось выбирать. Как объяснил ведущий автор исследования Борис Шеваль (Boris Cheval), тут сказывалось осознание пользы спорта и намерение им заниматься. Именно поэтому участники подсознательно старались противостоять своей природной склонности к лени и инстинктивно пытались избегать «сидячих» картинок.
Наблюдения за электрической активностью мозга показали, что в ситуации, когда участникам приходилось выбирать «сидячие» картинки, у них резко активизировались две зоны фронтальной коры мозга. Эти участки отвечают за борьбу между разумом и чувством, а также за способность подавлять естественные склонности.
«Это означает, что мозгу приходится задействовать гораздо больше ресурсов, чтобы переключить организм с малоактивного поведения на физически активное, чем продолжать следовать заложенной природой предрасположенности к минимализации усилий, — пояснил Шеваль. — Склонность делать так мало усилий, насколько это возможно, была заложена в человека в процессе эволюции. Экономия ресурсов повышала шансы выжить и продолжить род. Однако в современном мире такая оптимизация энергозатрат уже не актуальна».