Невыносимый вкус. Эксперт назвала продукты, которые заставят бросить курить

Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) отмечается 15 ноября. Это одна из самых малоизученных болезней легких, но одновременно является и одной из опасных. Что делать, если она уже проявилась, и какова профилактика — aif.ru рассказала руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян:

— Около 50% случаев хронической обструктивной болезни лёгких связаны с курением. Остальные 50% случаев возникают из-за внутренних и внешних факторов, воздействие которых также может усиливать курение.

Обычно ХОБЛ наблюдается у более взрослых пациентов, но предпосылки к этому заболеванию могут проявиться уже в молодом возрасте. Так, например, при генетически детерминированной болезни уже в молодости может развиться эмфизема легких. Ранние факторы развития, например малый вес при рождении, нарушения развития лёгких, также могут привести к снижению функции лёгких к 20−25 годам и увеличить риск «ранней» ХОБЛ. Курение матери во время беременности, курение, в том числе пассивное, потребление электронных сигарет могут привести к увеличению этого риска.

ХОБЛ также могут вызывать вейпы и электронные сигареты. Исследования показывают, что у людей с риском ХОБЛ или ранними признаками болезни при переходе на вейпы и электронные сигареты наблюдалось стремительное снижение функции легких, частые обострения болезни и ухудшение состояния.

Доказано, что системы нагревания табака, так же как и электронные и обычные сигареты, приводят к целому каскаду воспалительных реакций, которые обусловливают развитие ХОБЛ.

Если после диагностики ХОБЛ продолжить курить — это только усугубит заболевание, приведёт к более частым обострениям и быстрому наступлению дыхательной недостаточности и смерти. Отказ от курения — единственный способ приостановить или замедлить снижение функции легких и предотвратить развитие ХОБЛ. Ниже представлены несколько советов для тех, кто хочет наконец-то завязать с пагубной привычкой.

1. Настройтесь на успех

Думайте только о преимуществах отказа от курения. Важно понимать для себя причины, почему нужно бросить курить (здоровье, семья, дети, расходы или просто надоело быть зависимым), составить список, зачитывать его каждый день и когда захочется покурить. Не зацикливайтесь на прежних неудачах, если таковые были. Постарайтесь понять, что тогда пошло не так, и не повторять ошибок.

2. Спланируйте отказ

Можно завести дневник, записывать каждую выкуренную сигарету. Перед тем как покурить, подумайте, нужно ли это вам прямо сейчас? Постарайтесь предвидеть, что может спровоцировать курение, и заранее продумайте, как избежать таких ситуаций.

Назначьте день отказа, пообещайте себе «больше ни одной затяжки», постарайтесь сдержать обещание, перетерпеть, пока тяга к курению пройдет.

Расскажите родным и близким о своих планах. Можно пригласить их бросить курить вместе с вами или попросить поддержать, если вдруг вас потянет «свернуть с пути».

3. Найдите новые занятия

Это могут быть компьютерные игры, кулинарные эксперименты, занятия с детьми, лепка, рисование, рукоделие, йога… Не подходит йога? Можно выбрать любой спорт или физкультуру, можно танцы.

Хорошая физическая нагрузка — источник эндорфинов, как раз в замену тех, что обеспечивает никотин. Физическая нагрузка занимает время, смягчает тягу к курению, доставляет удовольствие, повышает уверенность в себе.

4. Продумайте рацион

После определенных продуктов, например мяса, курение доставляет больше удовольствия, а сыры, фрукты и овощи делают вкус сигарет невыносимым.

Нужно постараться поменять также послеобеденные привычки, занять себя чем-нибудь, чтобы не спровоцировать курение. Палочки моркови, сельдерея, огурца или семечки помогут занять руки, рот и время и не потянуться за сигаретой.

5. Пейте больше жидкости

В период отказа от курения пейте больше жидкости, если у вас нет противопоказаний. Вода, травяные и фруктовые чаи, отвары, например шиповника, помогут вывести токсины из организма, очистить бронхи, уменьшить сухость во рту. Но! Все газировки, кола, алкогольные напитки, кофе и чай потенцируют вкус сигарет и могут спровоцировать курение. Замена их на другие напитки, например на томатный сок или воду, травяные чаи и отвары, поможет бросить курить. А ещё они полезны для здоровья.

6. Обратитесь за помощью

Если трудно бросить самостоятельно, всегда можно обратиться за помощью к специалисту. Его поддержка в сочетании с лечением табачной зависимости поможет преодолеть пагубную зависимость!