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Невролог поделилась эффективными методами борьбы с бессонницей

Невролог сети семейных клиник Андреевские больницы «НЕБОЛИТ» Елена Мирошник посоветовала в беседе с «Мослентой» отказаться от никотина при бессоннице. Она перечислила нефармакологические подходы, которые помогут вернуть здоровый и крепкий сон без медикаментов.
Сон
Источник: Freepik

В первую очередь важно соблюдать режим сна. «Установление регулярного времени для сна и пробуждения помогает наладить биологические часы организма. Старайтесь придерживаться этого режима каждый день, даже в выходные», — сказала специалист.

В спальне следует создать комфортную, тихую, прохладную и темную атмосферу, которая способствует лучшему сну. Мирошник рекомендовала избегать использования яркого света перед сном.

Особенно в вечернее время надо избегать употребления кофеина и никотина, поскольку они могут стимулировать нервную систему, что затрудняет засыпание, и избегать длительного использования гаджетов перед сном. Синий свет от экранов может мешать выработке мелатонина, гормона сна.

Практика медитации, глубокого дыхания или йоги помогает уменьшить стресс и способствует более глубокому сну. Снять стресс также помогают регулярная физическая активность. Но интенсивных тренировок перед сном лучше избегать, так как они могут возбудить организм.

Невролог отметила, что следует избегать тяжелых ужинов перед сном. Легкая закуска, содержащая углеводы и белки, поможет уменьшить голод и обеспечить более комфортный сон.