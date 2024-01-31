Невролог поделилась эффективными методами борьбы с бессонницей

В первую очередь важно соблюдать режим сна. «Установление регулярного времени для сна и пробуждения помогает наладить биологические часы организма. Старайтесь придерживаться этого режима каждый день, даже в выходные», — сказала специалист.
В спальне следует создать комфортную, тихую, прохладную и темную атмосферу, которая способствует лучшему сну. Мирошник рекомендовала избегать использования яркого света перед сном.
Практика медитации, глубокого дыхания или йоги помогает уменьшить стресс и способствует более глубокому сну. Снять стресс также помогают регулярная физическая активность. Но интенсивных тренировок перед сном лучше избегать, так как они могут возбудить организм.
Невролог отметила, что следует избегать тяжелых ужинов перед сном. Легкая закуска, содержащая углеводы и белки, поможет уменьшить голод и обеспечить более комфортный сон.