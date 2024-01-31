Невролог поделилась эффективными методами борьбы с бессонницей

В первую очередь важно соблюдать режим сна. «Установление регулярного времени для сна и пробуждения помогает наладить биологические часы организма. Старайтесь придерживаться этого режима каждый день, даже в выходные», — сказала специалист.

В спальне следует создать комфортную, тихую, прохладную и темную атмосферу, которая способствует лучшему сну. Мирошник рекомендовала избегать использования яркого света перед сном.

Особенно в вечернее время надо избегать употребления кофеина и никотина, поскольку они могут стимулировать нервную систему, что затрудняет засыпание, и избегать длительного использования гаджетов перед сном. Синий свет от экранов может мешать выработке мелатонина, гормона сна.