Невролог Говорин назвал эффективные методы улучшения памяти

Проблемы с памятью в современном мире зачастую касаются людей самых разных возрастов, однако решить их можно, соблюдая цифровую гигиену, считает невролог Антон Говорин. Он призвал делать перерывы во взаимодействии с гаджетами, ограничивать времяпрепровождение в социальных сетях и просмотр коротких роликов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Не менее действенный метод — чтение классической литературы с конспектированием главных идей и ведением записей от руки. Помогут и физические нагрузки в высоких пульсовых зонах — минимум 150 минут в неделю», — отметил невролог.

Врач также посоветовал контролировать время сна, отказаться от употребления легкодоступных углеводов и кофе, а также вредных привычек.



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