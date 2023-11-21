Неверная тактика. Иммунолог назвал основные ошибки при сбивании температуры

При заболевании одним из признаков становится повышение температуры тела. Причем нередко именно она бывает первым и единственным признаком той или иной патологии. Высокая температура приносит дискомфорт, еще больше изматывает организм человека, приводит к появлению дополнительных симптомов, например жара.

При этом нередко повышение температуры тела расценивается как признак того, что идет активная ответная реакция организма на возбудителя или воспаление. Также по ней нередко оценивается состояние иммунитета.

Так как температура вызывает дискомфорт, ее стараются сбить. И совершают ряд ошибок при выполнении такой манипуляции. Каких именно, aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог высшей категории, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского (ЦКБ РАН) Евгения Паршина.

Использовать обтирания

В ход идут как уксус, так и водка. Считается, что такие жидкости, испаряясь с поверхности кожи, как бы «вытягивают» температуру, принося облегчение. На деле же это старый метод, который еще называют «дедовским». Эффективность его давно опровергнута, а сам по себе он достаточно опасен. Важно понимать, что при неправильном разведении уксуса растут риски ожогов кожи или слизистых, а также возможно и серьезное отравление организма. При нем проявятся такие симптомы, как тошнота или даже рвота, боли и другие. Водка также чревата отравлением организма из-за попадания ее через кожу в кровь. Особенно опасны такие манипуляции у детей.

Сбивать температуру сразу же, даже если она поднялась чуть-чуть

Повышение температуры тела действительно можно расценивать как один из первых признаков борьбы организма с патогенами — вирусами или бактериями. Но важно учитывать, что чтобы такая защитная функция организма сработала, должны быть соблюдены определенные условия. Это иногда называют «дать перегореть», чтобы организм смог «сжечь» возбудителя. Поэтому сбивать температуру, если она на невысоких цифрах (до 38 градусов), не стоит.

Однако перед тем как принять решение «перегореть», обязательно надо оценить состояние — свое или ребенка. Если температура 38 и даже выше переносится нормально, нет серьезного ухудшения состояния, отсутствует ощущение ломоты в теле, тогда можно подождать. Но если у человека даже при показателе 37 и чуть выше плохое состояние, ему тяжело, у него присутствует сильная общая слабость, всего ломает, тогда не надо дожидаться — сбивать температуру следует сразу.

Попытки снизить до 36,6 разными жаропонижающими

Часто стараются при снижении температуры довести показатель до эталонного, то есть сбивают до 36,6 градуса. Но тут важно понимать, что механизм работает не так. Если температура, например, 39 градусов, дали жаропонижающее средство, и она снизилась до 38,5 градуса. Это нормальный эффект лекарства, от него большего и не требуется. Если же пытаться все сбивать и сбивать во что бы то ни стало, то есть риск получить передозировку препаратов.

Как же правильно использовать жаропонижающие?

Такие средства, несмотря на их широкую доступность, надо принимать только по назначению и под контролем врача. Самостоятельно люди нередко принимают вместе ибупрофен и парацетамол, чтобы усилить эффект. Однако на деле этим они также увеличивают риски передозировки, а еще и уменьшают для себя окно возможностей по замене одного препарата на другой дальше.

Также не стоит самостоятельно использовать другие препараты жаропонижающего свойства, которые могут показаться более эффективными. Они рискуют быть более токсичными и приведут к неожиданным эффектам. От бесконтрольного применения жаропонижающих средств встречаются лекарственные гепатиты. Так что стоит очень аккуратно сбивать температуру, чтобы не перестараться и не нанести себе еще больший вред.