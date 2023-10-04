«Нет, весь я не умру». Ученые нашли орган, продолжающий жить после смерти

Свое исследование они опубликовали в свежем номере серьезного научного журнала «Экологические процессы» (Ecological Processes). А английская «Дейли мейл» посвятила этому статью «Жизнь после смерти? Жизненно важная часть нашего тела спустя годы после смерти продолжает жить и питаться». Вопросительный знак в названии можно смело выкинуть — он лишний.

Мы не супермены, но у нас суперорганизмы

Один из наших органов, как показали ученые, реально не умирает, его клетки продолжают жить и питаться. Что это за орган? Спойлер: он играет огромную роль в разложении трупа. Медики называют «экстракорпоральным органом». То есть, он как бы не связан с нашим телом, но при этом присутствует в нём и играет важнейшую физиологическую роль в жизни человека и животных. Его долго недооценивали, но сегодня понятно, что он так же жизненно-необходим, как мозг, сердце, печень и т. д. . Это микробиом кишечника. Благодаря ему, ученые пересмотрели взгляды на человека, и теперь они представляют нас как суперорганизм (это официальный термин — прим. aif.ru), который состоит из 1012 клеток нашего тела и еще большего количества микробных клеток — их насчитывают 1014, это примерно сто триллионов. Микробиом продолжает жить, когда тело уже мертво. Кстати, вес этого органа весьма внушительный — 2−3 килограмма.

Наши микробы сопровождают нас не только от колыбели до могилы, но и дальше

«Как микробиологу-экологу, изучающему некробиом — микробов, живущих внутри разлагающегося тела и вокруг него, — мне было любопытно наше посмертное микробное наследие, — объясняет мотивы своего исследования профессор экологической микробиологии в Университете Теннесси Дженнифер ДеБрюн. — Предыдущие исследования нашей исследовательской группы показали, что ДНК микробов, живущих в нашем кишечнике, обнаруживаются в могилах в течение месяцев или лет после разложения мягких тканей тела. Это подняло вопрос: живы ли эти микробы, активны ли они, или просто находятся в спящем состоянии, ожидая следующего хозяина. Наш новый эксперимент показывает, что они не только живут в почве, но и взаимодействуют с местными почвенными микробами, помогая разлагать умершее тело».

Звучит всё это несколько мрачновато — готически, но это настоящая наука, изучающая посмертную жизнь тела.

«Микроскопический способ нашей жизни после смерти»

«Микробы-разрушители преобразуют богатые питательными веществами органические молекулы нашего тела в более мелкие, и более биодоступные формы, которые другие живые организмы могут использовать для поддержания новой жизни», — продолжает ДеБрюн.

Ученые обнаружили, что главную роль бактерии нашего микробима играют в круговороте азота в природе. Азот — это основа жизни, он являются основой белков, без которых жизнь невозможна. Здесь уместно вспомнить выражение Фридриха Энгельса о том, что «жизнь есть способ существования белковых тел». И как ни удивительно, это определение небиолога из XIX века подтвердила биология века XX-го. Орган, живущий после смерти, разрушает белки нашего тела, высвобождая азот. Причем в отличие от азота в воздухе, он сразу включается в жизнь, его могут легко усваивать микробы, растения и многочисленные животные-падальщики.