«Нет, весь я не умру». Ученые нашли орган, продолжающий жить после смерти
Ученые из Университета Теннесси обнаружили в эксперименте орган, который продолжает жить после смерти. Он есть не только у человека, но и у всех млекопитающих.
Ученые из Университета Теннесси обнаружили в эксперименте орган, который продолжает жить после смерти. Он есть не только у человека, но и у всех млекопитающих.
Свое исследование они опубликовали в свежем номере серьезного научного журнала «Экологические процессы» (Ecological Processes). А английская «Дейли мейл» посвятила этому статью «Жизнь после смерти? Жизненно важная часть нашего тела спустя годы после смерти продолжает жить и питаться». Вопросительный знак в названии можно смело выкинуть — он лишний.
Один из наших органов, как показали ученые, реально не умирает, его клетки продолжают жить и питаться. Что это за орган? Спойлер: он играет огромную роль в разложении трупа. Медики называют «экстракорпоральным органом». То есть, он как бы не связан с нашим телом, но при этом присутствует в нём и играет важнейшую физиологическую роль в жизни человека и животных. Его долго недооценивали, но сегодня понятно, что он так же жизненно-необходим, как мозг, сердце, печень
«Как микробиологу-экологу, изучающему некробиом — микробов, живущих внутри разлагающегося тела и вокруг него, — мне было любопытно наше посмертное микробное наследие, — объясняет мотивы своего исследования профессор экологической микробиологии в Университете Теннесси Дженнифер ДеБрюн. — Предыдущие исследования нашей исследовательской группы показали, что ДНК микробов, живущих в нашем кишечнике, обнаруживаются в могилах в течение месяцев или лет после разложения мягких тканей тела. Это подняло вопрос: живы ли эти микробы, активны ли они, или просто находятся в спящем состоянии, ожидая следующего хозяина. Наш новый эксперимент показывает, что они не только живут в почве, но и взаимодействуют с местными почвенными микробами, помогая разлагать умершее тело».
Звучит всё это несколько мрачновато — готически, но это настоящая наука, изучающая посмертную жизнь тела.
«Микробы-разрушители преобразуют богатые питательными веществами органические молекулы нашего тела в более мелкие, и более биодоступные формы, которые другие живые организмы могут использовать для поддержания новой жизни», — продолжает ДеБрюн.
Ученые обнаружили, что главную роль бактерии нашего микробима играют в круговороте азота в природе. Азот — это основа жизни, он являются основой белков, без которых жизнь невозможна. Здесь уместно вспомнить выражение Фридриха Энгельса о том, что «жизнь есть способ существования белковых тел». И как ни удивительно, это определение небиолога из XIX века подтвердила биология века XX-го. Орган, живущий после смерти, разрушает белки нашего тела, высвобождая азот. Причем в отличие от азота в воздухе, он сразу включается в жизнь, его могут легко усваивать микробы, растения и многочисленные животные-падальщики.
«Нередко можно увидеть процветающую растительную жизнь рядом с разлагающимся животным, это видимое свидетельство того, что питательные вещества организма включаются обратно в экосистему, — философски рассуждает Дженнифер ДеБрюн. — И то, что наши собственные микробы играют важную роль в этом цикле, является одним из микроскопических способов нашей жизни после смерти».