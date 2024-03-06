Несладкая жизнь. Врачи рассказали, что будет, если отказаться от сахара

Сахар — один из популярных продуктов и любим многими. При этом он опасен для здоровья. Люди же им нередко злоупотребляют. Так, по данным исследований и статистики, рассказали врачи в эфире программы «Жить здорово!», норма потребления сахара в год составляет 9 кг, а съедается в среднем каждым человеком 39 кг.
Как заметила Елена Малышева, врачи проводили исследование с помощью МРТ и выяснили, что в мозге при поедании сахара ярко вспыхивают те же центры удовольствия, что загораются и при вредных привычках. Начинается активная выработка гормонов удовольствия, что и приводит к практически моментальному привыканию.
«Мы метем этот сахар тележками. Это за гранью добра и зла. К сожалению, поедание сахара до добра не доводит. Это первая причина слепоты, главная причина инфарктов и инсультов
В первую очередь, порекомендовали медики, надо убрать добавленный сахар.
«Есть так называемый прямой сахар, когда мы понимаем, что он есть в продуктах — это торты, сладкие напитки, булки, варенье, чистый сахар, мороженое, конфеты. То есть мы понимаем прекрасно, что это сладкое. Но есть еще и непрямой сахар — скрытый. Допустим, кетчуп. Никто не знает, сколько в нем сахара», — отметил офтальмолог Михаил Коновалов.
Затем медики подсчитали количество добавленной сладости — в кетчупе 7 чайных ложек сахара в 100 г, в таком диетическом продукте, как йогурт с добавкой — 5 чайных ложек, в зеленом горошке в консервах 4 ложки сахара. Есть он и в кашах быстрого приготовления.
«Исключить добавленный сахар — значит, исключить все это. А все остальное можно оставить — фрукты, например, где сахар от природы есть», — пояснила Малышева.
Результат отказа от добавленного сахара будет заметен уже через 9 дней. «Первое — закончится неделя ужасов, когда вам постоянно чего-то хочется. Также снижается артериальное давление примерно на 5 мм рт.ст. Уровень глюкозы, естественно, снизится. Вес снизится примерно на 1 килограмм. И самое главное — обычная пища будет казаться слаще», — пояснил кардиолог Герман Гандельман.
Многие в юности съедают много сахара, но это не так страшно, заявили медики. Ведь юные люди больше двигаются и сжигают этот сахар. С возрастом ситуация меняется, поэтому стоит отказаться от сахара.
Но самый главный результат будет заметен через 6 месяцев. «Тут возникают самые значимые изменения. Это минус 7 килограммов в среднем лишнего веса, причем устойчивого снижения веса. Уменьшается талия на 6 см, лучше становится память. Давление через 6 месяцев отказа от сахара стойкое на 10 мм рт.ст., что ведет к снижению рисков развития сердечно-сосудистых болезней», — рассказал иммунолог Андрей Продеус.