Несладкая жизнь. Врачи рассказали, что будет, если отказаться от сахара

«Есть так называемый прямой сахар, когда мы понимаем, что он есть в продуктах — это торты, сладкие напитки, булки, варенье, чистый сахар, мороженое, конфеты. То есть мы понимаем прекрасно, что это сладкое. Но есть еще и непрямой сахар — скрытый. Допустим, кетчуп. Никто не знает, сколько в нем сахара», — отметил офтальмолог Михаил Коновалов.