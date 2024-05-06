Нескучные каникулы. Эксперт рассказала, как выбрать лагерь для ребенка

Как и в случае со взрослым отдыхом, для детей есть масса предложений — от самых люксовых до более бюджетных. Можно просто отдохнуть и развлечься, а можно прокачать свои знания перед предстоящим учебным годом. Специально для aif.ru обзор рынка лучших детских лагерей в России подготовила кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.
Дорого и богато
Международный детский лагерь БРИКС на базе отеля МГИМО (Московская область, Одинцово) для детей от 7−18 лет позиционирует себя как место, где получают образовательные навыки юные эксперты стран БРИКС. За две недели пребывания чада здесь придется выложить 360 тыс. рублей. За эти деньги предлагают: углубленное изучение эффективной коммуникации, стратегии успешных переговоров, занятии по бизнес-психологии, бизнес-информатике, математике, информатике, иностранным языкам и межкультурной коммуникации. Инфраструктуру в виде: концертного зала, игровой площадки, зала для занятия спортом, стадиона с футбольным, баскетбольным, волейбольным полями, бассейна, теннисного корта и танцевального зала.
Проживать будущим успешным бизнесменам предстоит в двухместных номерах повышенной комфортности, кровати — с ортопедическим матрасом.
Загородный лагерь
Если до элитного отдыха вы пока не дотягиваете, а отпускать ребенка далеко не хочется, выбирайте загородный лагерь. Цены зависят от комфортности условий размещения и насыщенности образовательной программы. Если вам сложно сориентироваться, рассмотрите варианты, которые подобрали мы.
Подростковый лагерь «Тайм. Вуаля» расположился на базе парк-отеля «Олимп» в Московской области, Коломенском районе, д. Малое Уварово. Здесь можно найти место для детей от 9 лет, где гармонично сочетаются активный и креативный отдых. Каждый участник смены может выбрать занятие себе по душе: от подвижных игр до уютных «настолок», от шоу-программ до стратегий, от ролевых до спортивных игр. Стоимость смены 14 дней — от 67 500 рублей.
Детский языковой лагерь в Московской области OXFORD CAMP English подойдет для детей от 7 до 17 лет. Специально разработанные тематические заезды подарят ребенку незабываемые впечатления от летнего отдыха и помогут обрести новых друзей. Образовательная языковая часть до трех часов в день проходит в игровой форме с преподавателями носителями языка по программе британской школы Oxford Spires. Активные игры на улице сопровождаются развлекательными сюжетами.
На территории отеля есть свой песчаный пляж на берегу Исаакиевского озера, окруженного лесом, большой крытый бассейн, просторная территория. Стоимость одной смены (десять дней) — от 63 500 рублей.
Лагерь «Лидер. Успешный старт», расположенный в Московской области (г. Коломна), подойдет для детей от 7 до 12 лет. В отдых включена специально разработанная программа для современных подростков. Здоровый образ жизни, грамотное общение, экология, творчество, soft skills — темы, которые будут раскрыты на смене. Стоимость смены из 12 дней — 59 400 рублей.
Если не уверены, что можете отпустить ребенка в самостоятельную жизнь надолго, попробуйте вариант на несколько дней. Например, «Лаборатория приключений» — это тематический лагерь в Московской области (г. Пушкино) для детей и подростков 10−17 лет. В первой половине дня отдыхающих ждут увлекательные мастер-классы по 4-м направлениям (кино, крафт, спорт, IT), а во второй половине — участие в большой ролевой игре. Стоимость пребывания 4 дней −15 200 рублей.
Есть варианты городских лагерей на базе школ, спортшкол, детских центров. К примеру, городской футбольный лагерь «Сосновка Парк» (Санкт-Петербург, Выборгский район, м. Озерки), где детям 7−14 лет можно провести каникулы с пользой и разнообразить свой летний досуг. Ежедневно спорт, интересные занятия, насыщенная программа и прогулки на свежем воздухе. Стоимость смены из 12 дней — 37 600 рублей.
Юным туристам
Туристические лагеря — не самый дешевый вариант. Зато впечатлений после этого хватит на весь год. Плюс поможет развить навыки самостоятельности. Что из себя представляют такие лагеря? Вот примеры.
Туристический лагерь «Робинзона» (Хабаровский край) — это не только туризм, а настоящее 10-дневное приключение. Дети могут испытать себя в диких водах, покорить Эльбрус, пройти путь сплочения, переночевать в походе в палатках у костра. Стоимость смены 14 дней — 57 400 рублей.
Палаточный лагерь Новгородской области (Валдай) идеально подойдет для детей 10−17 лет. Валдайская Робинзонада — это авторская программа для путешественников, влюбленных в приключенческие романы и игры на выживание. Это «маленькая Швейцария», расположенная между Санкт-Петербургом и Москвой, в 140 км к юго-востоку от Великого Новгорода. Удивительное по красоте место признано заповедной зоной и является элитным местом отдыха. Кемпинг оснащен всем необходимым для проведения полноценного отдыха: веревочный парк приключений, скалодром, футбольное поле, крытые площадки для тенниса, пляж, лодочная станция, магазин, крытая кухня и столовая. Стоимость смены из 9 дней — 77 200 рублей.
Отдых на море
Если вы считаете, что летом ребеном должен обязательно съездить на море, выбирайте лагерь на Черноморском побережье. Есть немало вариантов, как в Краснодарском крае, так и в Крыму.
Например, оздоровительный комплекс «Чайка» площадью 12 га расположен в Туапсе, живописном месте Краснодарского края, в прекрасной субтропической зоне, среди гор и лесов — всего в 150 метрах от моря. Путевка на 21 день стоит 87 500 рублей.
А вот в лагере на базе оздоровительно-образовательного центра «Илона» в Сочи есть не только собственный пляж, но и аквапарк, ежедневное посещение которого входит в стоимость. Есть большая зеленая охраняемая территория, спортплощадки и бассейны для тренировок спортивных команд. В программе смены для детей 7−14 лет. Работает «Академия детского творчества» — хендмейд, кружок кино- и видеоискусства, предпринимательского дела, актерского мастерства. Стоимость смены в 14 дней — 72 800 рублей.
В Крыму приглашает на отдых лагерь «Юность» (г. Евпатория, п. Заозёрное) — он расположен на берегу моря, в экологически чистой юго-западной части полуострова, в 4 км от города. Здесь существуют традиционные понятия режима сна, питания, купания и оздоровления. Дети 7−14 лет размещаются в 4-этажных корпусах общей вместимостью на 550 мест. Номера: 3−4х местные, с удобствами в номере. Есть кондиционер, Wi-Fi. Питание — трехразовое. Лагерь имеет собственную охраняемую территорию, песчаный пляж, кафе для детей, есть футбольное поле, волейбольная площадка, столы для настольного тенниса и бильярда, летний кинотеатр, танцевальная и костровая площадки, отрядные беседки, игровой зал и библиотека. Транспортные расходы из Москвы от 16 000 рублей. Стоимость 14 дневного отдыха — от 65 000 рублей.
Оздоровительный лагерь «Сатера» (г. Алушта) расположился в одном из самых живописных уголков юго-восточного побережья Крымского полуострова — долине Сотера. Смена «Покорители вершин» собирает самых спортивных и талантливых ребят. Насыщенная спортивная жизнь будет дополнена разнообразными творческими делами, мастерскими, интересными встречами и экскурсиями. Смена 21 день — стоимость 73 500 рублей, без учета транспорта.