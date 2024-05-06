Нескучные каникулы. Эксперт рассказала, как выбрать лагерь для ребенка

Как и в случае со взрослым отдыхом, для детей есть масса предложений — от самых люксовых до более бюджетных. Можно просто отдохнуть и развлечься, а можно прокачать свои знания перед предстоящим учебным годом. Специально для aif.ru обзор рынка лучших детских лагерей в России подготовила кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская.