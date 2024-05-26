Неонатолог рассказала, как не перегреть младенца в жару

«Когда на улице жарко, ребёнку достаточно одного слоя одежды, которая должна быть тонкой, хлопковой, дышащей, льняной, то есть из натуральных тканей и при этом позволяющей ребёнку чувствовать себя комфортно и свободно вентилировать воздух, для того чтобы ребёнок не перегревался. По поводу подгузников в жару существует по сей день очень много мифов, но мы активно используем подгузники у детей и в жаркое время года, и это лучше и эффективнее, чем подгузники так называемые натуральные, которые представляют из себя несколько слоёв плотной ткани. Современные подгузники одноразовые гораздо лучше вентилируют воздух», — объяснила врач.