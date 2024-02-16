Необдуманная посадка деревьев в Африке угрожает экосистемам

Проекты по посадке деревьев угрожают важнейшим экосистемам по всей Африке, предупреждают ученые. Исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Science, показало, что территория размером с Францию находится под угрозой из-за инициатив по восстановлению лесов, которые осуществляются в неподходящих ландшафтах.
В частности, проект «Инициатива по восстановлению африканских лесных ландшафтов» направлен на посадку деревьев на 100 млн гектаров земли к 2030 году.
Исследование показало, что 52% проектов по посадке деревьев в Африке осуществляются в травянистых пустырях, причем почти 60% используют чужеродные породы деревьев, что также сопряжено с риском заноса инвазивных видов. Авторы работы утверждают, что неправильная классификация экосистем может привести к неуместному лесовосстановлению и уничтожению африканских лугов.
Определение, используемое в настоящее время Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, определяет леса как «участки земли площадью более 0,5 га с деревьями высотой более 5 метров и покрытием древесного полога не менее 10%». Под это описание подходят и саванны, даже если они не подходят для лесовосстановления.
Плотное заселение деревьями в этой области уменьшит количество света, который должны получать трава и кустарники. Также это может представлять опасность для диких животных и людей, которые зависят от этих экосистем.
Ранее ученые выяснили, что из-за климатических изменений тропические леса Амазонии могут превратиться в сухие травянистые саванны.
Олеся Маевская