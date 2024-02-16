Необдуманная посадка деревьев в Африке угрожает экосистемам

Определение, используемое в настоящее время Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, определяет леса как «участки земли площадью более 0,5 га с деревьями высотой более 5 метров и покрытием древесного полога не менее 10%». Под это описание подходят и саванны, даже если они не подходят для лесовосстановления.