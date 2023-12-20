Неновогодние спектакли для новогоднего настроения в Москве и в Санкт-Петербурге

Мюзикл нового поколения «Принцесса цирка»

Источник: Московский театр мюзикла

Весь мир — это цирк, а точнее театр. До конца праздников остается еще масса возможностей попасть на проверенный временем сценический эксперимент Московского театра мюзикла, на сцене которого известную любовную оперетту композитора Имре Кальмана соединили с эффектным шоу в духе nouveau cirque. Романтика и захватывающие цирковые номера — идеальная праздничная комбинация.

Где: Московский театр мюзикла (Москва).

Когда: 21 декабря — 8 января (почти каждый день).



Классическая опера «Волшебная флейта»

Источник: Мариинский-2

Пойти в Новый год на оперу Моцарта, которую впервые ставили в 1791 году, — что может быть изысканнее? Сюжет спектакля сказочно-фантастический: о принце Тамино, который столкнется с Царицей ночи и владыкой света, пройдет множество испытаний и найдет свою любовь. Кстати, в опере будет символ 2024 года — змей-дракон.

Где: Мариинский-2 (Санкт-Петербург).

Когда: 28 и 31 декабря, 2 января.



«Другая сказка» по мотивам Евгения Шварца

Источник: Театр им. Маяковского

Создатели определяют жанр постановки как «дуракаваляние со смыслом». В основу дебютного спектакля известного кинорежиссера Сергея Урсуляка легли пьесы Евгений Шварца (в частности, «Голый король»), а также свойственный советскому прозаику оптимизм и юмор. По признанию Урсуляка, одна из тем «Другой сказки» — это преодоление одиночества. А разве не общности с другими мы ищем в новогоднюю ночь? Только с билетами рекомендуем поспешить — они почти закончились.

Где: Театр им. Маяковского (Москва, Сцена на Сретенке).

Когда: 31 декабря и 8 января.



«12 стульев» со стразами и перьями

Источник: Театр эстрады им. Аркадия Райкина

Режиссер Илья Архипов поставил авантюрный роман Ильфа и Петрова в стиле бурлеска и фрик-кабаре. Это значит, что будет эпатаж, безумные костюмы, много песен и танцев. Но за всем этим внешним блеском, по словам Архипова, «кроется нечто интересное, сложное» — прямо как в новогодних ритуалах.

Где: Театр эстрады им. Аркадия Райкина (Санкт-Петербург).

Когда: 24 и 25 декабря.



«Иван Васильевич» на родной сцене

Источник: Театр сатиры

Требуем продолжения новогоднего банкета! Не до конца понятно, как связаны русский царь, путешествия во времени и 31 декабря, но в этот день мы привыкли смотреть по телевизору гайдаевский фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Почему бы на этот раз не пойти на оригинальную пьесу в театр. Михаил Булгаков написал ее специально для Театра Сатиры в 1936 году, но на сцене спектакль появился только сейчас.

Где: Театр сатиры (Москва).

Когда: 23, 31 декабря и 7 января.



«Девчата» и рок-н-ролл

Источник: Балтийский дом

Еще один киносюжет на театральной сцене. На этот раз про юную Тосю, которая приехала работать поварихой в леспромхоз. Создатели настаивают: это не ремейк советского фильма, а попытка рассказать знакомую историю, которая вселит в зрителей ощущение счастья. Веселая, лиричная и очень ламповая постановка, где есть песни, танцы и рок-н-ролл. А вокруг, конечно, зима.

Где: Балтийский дом (Санкт-Петербург).

Когда: 7 января.