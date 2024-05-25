«Немыслимая энергия». Учёные насчитали аномальное число вспышек на Солнце

В течение последнего месяца весны жители многих регионов России, даже южных, любовались полярными сияниями. Их вызвала мощнейшая за последние 20 лет магнитная буря, которую спровоцировали вспышки на Солнце.
Специалисты Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН насчитали 18 сильных вспышек за период с 8 по 22 мая. По их словам, это количество является аномальным.
Одна вспышка мощнее всех электростанций Земли
"На Солнце возникают пятна, и размеры их громадны. В зависимости от периода солнечной активности, цикл которой составляет примерно 11 лет, пятен становится то больше, то меньше, — напомнил директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев. — Сейчас мы фиксируем огромную группу пятен, которая в разы больше нашей планеты.
Эти солнечные пятна — области сильных магнитных полей, где накапливается гигантская энергия. Временами она выделяется в виде вспышек. Одна такая вспышка, даже самая маленькая, вырабатывает столько энергии, сколько все электростанции Земли могут выработать минимум за 100 тысяч лет, а то и за миллион. Это немыслимые по земным меркам объёмы энергии!".
В этом году учёные пристально следят за солнечной активностью, ведь звезда вот-вот должна выйти на максимум активности своего очередного цикла.
«С начала мая мы наблюдали достаточно редкое явление, когда две огромные группы пятен выдали серию мощнейших вспышек. Всего их было 18, причём класс их был самый высокий — X, — сообщил Язев. — Я не помню вообще, чтобы за такой короткий промежуток времени было столько вспышек Х-класса. Обычно такое бывает раз в год, а то и раз в несколько лет».
По словам учёного, даже две вспышки подряд являются редким событием. Эти взрывы в атмосфере Солнца, как правило, сопровождаются выбросами вещества нашей звезды — солнечной плазмы. Её облака, достигая Земли, воздействуют на магнитосферу планеты и провоцируют магнитные бури.
«Это будет катастрофа»
В этом месяце не все выбросы плазмы, к счастью, долетели до Земли, большая их часть пронеслась мимо. Тем не менее
Магнитосфера Земли отреагировала полярными сияниями, которые добрались даже до южных широт. Но это из приятного. А из неприятного — интенсивные бури могут приводить к разрушению энергетических систем и повреждению трансформаторов, а у космических аппаратов вызывать проблемы с ориентацией и связью. Как было на этот раз?
По словам руководителя отдела распространения радиоволн и прогнозирования состояния околоземного космического пространства Института солнечно-земной физики СО РАН Юрия Ясюкевича, существенных сбоев в работе электроники замечено не было, но могли быть погрешности в высокоточной навигации, которые пока ещё не проанализированы. Во всяком случае, некоторые иностранные специалисты отметили снижение точности GPS-навигации.
«Представьте, если GPS сейчас отключился хотя бы на несколько минут. Это будет катастрофа, потому что у нас есть и автомобили-беспилотники, и самолёты, которые летают по GPS. Я уже не говорю про боевые ракеты, которые вообще могут полететь куда угодно, если сломается навигация. Это очень серьёзные вещи», — предупреждает директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
Кроме того, из-за магнитных бурь происходит стремительный износ трубопроводов, по которым перегоняют нефть и газ. В металле возникает коррозия, и трубы приходится менять на 20−30 лет раньше, чем было рассчитано.
«Вспышки класса Х ещё будут в этом цикле»
Пока у учёных нет единого мнения, пройден ли пик текущего цикла солнечной активности или ещё нет.
«В начале 2024 года мы ожидали прохождения точки максимума в мае, — сказал aif.ru руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачёв. — Но сейчас в научном сообществе обсуждается высокая вероятность того, что Солнце выйдет на пик цикла в течение 2−3 месяцев. В то же время ряд исследовательских групп, в том числе за рубежом, настаивает на том, что пик произойдёт в 2025 году».
«Прошедшие в мае бури могут быть признаком начала спада активности, — считает Сергей Язев. — Я подозреваю, что такого большого всплеска уже не будет. То есть, наверное, вспышки класса Х ещё будут в этом цикле, но не думаю, что их будет так много, как сейчас. Надеюсь, всё постепенно идёт на спад».