«Немыслимая энергия». Учёные насчитали аномальное число вспышек на Солнце

«С начала мая мы наблюдали достаточно редкое явление, когда две огромные группы пятен выдали серию мощнейших вспышек. Всего их было 18, причём класс их был самый высокий — X, — сообщил Язев. — Я не помню вообще, чтобы за такой короткий промежуток времени было столько вспышек Х-класса. Обычно такое бывает раз в год, а то и раз в несколько лет».