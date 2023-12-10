20:51 (мск), источник: Газета.Ру

Немецкий чиновник получил сотни тысяч евро за то, что ничего не делал

Чиновник, которого назначили ответственным за строительство и планирование в немецкой общине Бетцдорф-Гебхардсхайн с населением в 26 тыс. человек, за пять лет не сделал ничего, но заработал €350 тыс. Об этом сообщает Bild.

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Источник: Reuters

По информации издания, мужчина, который находился на должности местного бургомистра Берндом Брато, должен был работать из дома по запросам от властей, однако таковых не поступало, и мужчина просто получал заработную плату.

Местные надзорные органы теперь заинтересовались таким прибыльным «ничегонеделанием». Они организовали проверку. По ее результатам ущерб в сотни тысяч может быть возложен на нанимателя. Самому государственному служащему ничего не угрожает, так как он «работал» в полном соответствии со штатным расписанием.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц и ряд министров страны с 1 апреля повысили себе заработную плату, в то время как жителей Германии настраивают на «тяжелые времена».

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