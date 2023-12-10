Немецкий чиновник получил сотни тысяч евро за то, что ничего не делал

По информации издания, мужчина, который находился на должности местного бургомистра Берндом Брато, должен был работать из дома по запросам от властей, однако таковых не поступало, и мужчина просто получал заработную плату.

Местные надзорные органы теперь заинтересовались таким прибыльным «ничегонеделанием». Они организовали проверку. По ее результатам ущерб в сотни тысяч может быть возложен на нанимателя. Самому государственному служащему ничего не угрожает, так как он «работал» в полном соответствии со штатным расписанием.