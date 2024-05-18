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Нелегкая судьба Гитлера: вскрылась удивительная история названного в честь диктатора жука

Политические перемены — не повод для переименования, считают зооклассификаторы.

Источник: RU.WIKIPEDIA.ORG

Гитлер, как известно, капут. Давно и бесповоротно. Но это лишь часть правды. Другая часть: Гитлер преспокойно живет в пещерах на территории Словении и знать не знает, какие страсти кипят вокруг него и его имени. Вот последняя новость на эту тему: Международная комиссия по зоологической номенклатуре решила, что о переименовании Anophthalmus hitleri не может быть и речи.

«Мал клоп, да вонюч», — гласит народная мудрость. Об ароматах, источаемых Anophthalmus hitleri, что-либо определенное сказать трудно. Но скандальная слава этого дитя природы явно не адекватна ни его размерам, ни ареалу обитания.

Размеры жучка-жужелицы невелики даже по меркам мира насекомых: длина тела — 5−5,5 миллиметра. Причем на теле даже глаз нет. Собственно, первая часть названия жука, аnophthalmus, как раз и означает: «безглазый». Ареал крохи-слепыша тоже, мягко говоря, невелик: Anophthalmus hitleri — эндемичный обитатель пещерных систем Словении. В других местах не встречается.

Да и в родных пещерах был обнаружен по историческим меркам не так уж давно. Редкий жук был найден в 1933 году, а впервые описан в 1937-м. Поведал о нем научному миру австрийский энтомолог-любитель Оскар Шайбель, живший в ту пору в Любляне, нынешней столице независимой Словении. Он-то и дал пещерному жителю его громкое имя.

В честь кого дал — понятно. Никаких случайных совпадений в этой истории нет. Будучи восторженным поклонником фюрера Третьего рейха, Шайбель увековечил в названии вида имя своего кумира. Так прямо и написал в статье, посвященной своему открытию: «В знак преклонения перед рейхсканцлером Адольфом Гитлером». И фюрер по достоинству оценил порыв фаната: узнав о жуке, носящем его имя, послал энтомологу благодарственное письмо.

Спустя восемь лет Гитлер-человек при известных обстоятельствах отдал концы, но весь, получается, не ушел: Гитлер-жук благополучно пережил крах Третьего рейха. Вопрос о переименовании поднимался с тех пор неоднократно, но зооклассификаторы твердо стояли и продолжают стоять на своем: политические перемены — не повод для этого.

«Конечно, мы понимаем, что некоторые названия могут вызывать дискомфорт или обиду, — поясняет эту позицию Даниэль Уитмор — сотрудник Государственного музея естественной истории в Штутгарте (Германия), член Международной комиссии по зоологической номенклатуре. — Но универсальная и стабильная терминология важна для того, чтобы не было путаницы. Мы не можем судить о том, являются ли имена оскорбительными или неприемлемыми с этической точки зрения, потому что это очень субъективный и личный вопрос. Трудно принять решение, которым все были бы довольны».

Кстати, еще вопрос, кого это больше оскорбляет, — поклонников или ненавистников лица, в честь которого названо животное.

Есть даже версия, согласно которой Шайбель на самом деле был скрытым антифашистом и, дав слепой пещерной жужелице имя фюрера, таким образом, что называется, его потроллил.

Впрочем, сам Гитлер, как видим, издевательством это совсем не считал.

Иначе познакомился бы энтомолог не только ареалом обитания Anophthalmus hitleri, но и с местами, где раки зимуют. Между тем Шайбель счастливо прошел через все катастрофы той эпохи, мирно скончавшись в послевоенном 1953 году в возрасте 72 лет.

Название вновь открытых видов животных в честь политических деятелей было вполне обычным для того времени. В честь вождя дружественной гитлеровцам фашистской Италии была названа, к примеру, обитающая в Ливии, тогдашней итальянской колонии, бабочка. Которая и сегодня порхает под своим прежним именем — Hypopta mussolinii.

Отнюдь не чужда этому поветрию и современность. Скажем, целый ряд открытых в последние десятилетия живых существ носят имена президентов США: Джорджа Буша-младшего (жучок Agathidium bushi), Барака Обамы (плоский червь-паразит Baracktrema obamai, паук Aptostichus barackobamai, лучеперая рыба Etheostoma obama, вымершая ящерица Obamadon gracilis), Дональда Трампа (молевидная бабочка Neopalpa donaldtrumpi), Джозефа Байдена (Syllipsimopodi bideni — ископаемый головоногий моллюск из отряда вампироморфов).

Правда, сегодня это чаще всего действительно похоже на троллинг. Вот, к примеру, какое объяснение в американской научной прессе получило присвоение ископаемому головоногому имени нынешнего американского президента: «В то время как Байден является самым старым человеком, избранным президентом США, этот экземпляр является старейшим из известных вампироморфов, опередив другие по меньшей мере на 83 миллиона лет».

Пещерная жужелица — не единственная живность, носящая имя Гитлера. Есть еще Rochlingia hitleri — гигантское летающее насекомое, открытое немецкими палеонтологами в 1934 году. Точнее — было: этот вид вымер еще 300 миллионов лет назад. Впрочем, жук по имени Гитлер вполне мог повторить судьбу своего допотопного тезки.

Благодаря своему названию, Anophthalmus hitleri пользуется огромным, бешеным спросом у коллекционеров — не столько у энтомологов, сколько у собирателей предметов, связанных с историей Третьего рейха. Рыночная цена одного экземпляра доходит до 2000 долларов США.

Даже мертвым насекомым из-за этого нет покоя. Охотники на «гитлеров» стащили, к примеру, почти все экземпляры Anophthalmus hitleri, хранившиеся в Государственной зоологической коллекции Мюнхена. А живые вообще оказались одно время на грани исчезновения.

Спасти «безглазых гитлеров» удалось только после принятия решительных природоохранных мер: на ловлю и коллекционирование редких жужелиц в Словении введен строгий запрет. В общем, Гитлер жил, Гитлер по-прежнему жив. В смысле — Гитлер-жук.