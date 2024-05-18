Нелегкая судьба Гитлера: вскрылась удивительная история названного в честь диктатора жука

«Конечно, мы понимаем, что некоторые названия могут вызывать дискомфорт или обиду, — поясняет эту позицию Даниэль Уитмор — сотрудник Государственного музея естественной истории в Штутгарте (Германия), член Международной комиссии по зоологической номенклатуре. — Но универсальная и стабильная терминология важна для того, чтобы не было путаницы. Мы не можем судить о том, являются ли имена оскорбительными или неприемлемыми с этической точки зрения, потому что это очень субъективный и личный вопрос. Трудно принять решение, которым все были бы довольны».