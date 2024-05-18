Нелегкая судьба Гитлера: вскрылась удивительная история названного в честь диктатора жука

Гитлер, как известно, капут. Давно и бесповоротно. Но это лишь часть правды. Другая часть: Гитлер преспокойно живет в пещерах на территории Словении и знать не знает, какие страсти кипят вокруг него и его имени. Вот последняя новость на эту тему: Международная комиссия по зоологической номенклатуре решила, что о переименовании Anophthalmus hitleri не может быть и речи.
«Мал клоп, да вонюч», — гласит народная мудрость. Об ароматах, источаемых Anophthalmus hitleri, что-либо определенное сказать трудно. Но скандальная слава этого дитя природы явно не адекватна ни его размерам, ни ареалу обитания.
Размеры жучка-жужелицы невелики даже по меркам мира насекомых: длина тела — 5−5,5 миллиметра. Причем на теле даже глаз нет. Собственно, первая часть названия жука, аnophthalmus, как раз и означает: «безглазый». Ареал крохи-слепыша тоже, мягко говоря, невелик: Anophthalmus hitleri — эндемичный обитатель пещерных систем Словении. В других местах не встречается.
Да и в родных пещерах был обнаружен по историческим меркам не так уж давно. Редкий жук был найден в 1933 году, а впервые описан в 1937-м. Поведал о нем научному миру австрийский энтомолог-любитель Оскар Шайбель, живший в ту пору в Любляне, нынешней столице независимой Словении. Он-то и дал пещерному жителю его громкое имя.
В честь кого дал — понятно. Никаких случайных совпадений в этой истории нет. Будучи восторженным поклонником фюрера Третьего рейха, Шайбель увековечил в названии вида имя своего кумира. Так прямо и написал в статье, посвященной своему открытию: «В знак преклонения перед рейхсканцлером Адольфом Гитлером». И фюрер по достоинству оценил порыв фаната: узнав о жуке, носящем его имя, послал энтомологу благодарственное письмо.
Спустя восемь лет Гитлер-человек при известных обстоятельствах отдал концы, но весь, получается, не ушел: Гитлер-жук благополучно пережил крах Третьего рейха. Вопрос о переименовании поднимался с тех пор неоднократно, но зооклассификаторы твердо стояли и продолжают стоять на своем: политические перемены — не повод для этого.
«Конечно, мы понимаем, что некоторые названия могут вызывать дискомфорт или обиду, — поясняет эту позицию Даниэль Уитмор — сотрудник Государственного музея естественной истории в Штутгарте (Германия), член Международной комиссии по зоологической номенклатуре. — Но универсальная и стабильная терминология важна для того, чтобы не было путаницы. Мы не можем судить о том, являются ли имена оскорбительными или неприемлемыми с этической точки зрения, потому что это очень субъективный и личный вопрос. Трудно принять решение, которым все были бы довольны».
Кстати, еще вопрос, кого это больше оскорбляет, — поклонников или ненавистников лица, в честь которого названо животное.
Впрочем, сам Гитлер, как видим, издевательством это совсем не считал.
Иначе познакомился бы энтомолог не только ареалом обитания Anophthalmus hitleri, но и с местами, где раки зимуют. Между тем Шайбель счастливо прошел через все катастрофы той эпохи, мирно скончавшись в послевоенном 1953 году в возрасте 72 лет.
Название вновь открытых видов животных в честь политических деятелей было вполне обычным для того времени. В честь вождя дружественной гитлеровцам фашистской Италии была названа, к примеру, обитающая в Ливии, тогдашней итальянской колонии, бабочка. Которая и сегодня порхает под своим прежним именем — Hypopta mussolinii.
Отнюдь не чужда этому поветрию и современность. Скажем, целый ряд открытых в последние десятилетия живых существ носят имена президентов США: Джорджа Буша-младшего (жучок Agathidium bushi), Барака Обамы (плоский червь-паразит Baracktrema obamai, паук Aptostichus barackobamai, лучеперая рыба Etheostoma obama, вымершая ящерица Obamadon gracilis), Дональда Трампа (молевидная бабочка Neopalpa donaldtrumpi), Джозефа Байдена (Syllipsimopodi bideni — ископаемый головоногий моллюск из отряда вампироморфов).
Правда, сегодня это чаще всего действительно похоже на троллинг. Вот, к примеру, какое объяснение в американской научной прессе получило присвоение ископаемому головоногому имени нынешнего американского президента: «В то время как Байден является самым старым человеком, избранным президентом США, этот экземпляр является старейшим из известных вампироморфов, опередив другие по меньшей мере на 83 миллиона лет».
Пещерная жужелица — не единственная живность, носящая имя Гитлера. Есть еще Rochlingia hitleri — гигантское летающее насекомое, открытое немецкими палеонтологами в 1934 году. Точнее — было: этот вид вымер еще 300 миллионов лет назад. Впрочем, жук по имени Гитлер вполне мог повторить судьбу своего допотопного тезки.
Благодаря своему названию, Anophthalmus hitleri пользуется огромным, бешеным спросом у коллекционеров — не столько у энтомологов, сколько у собирателей предметов, связанных с историей Третьего рейха. Рыночная цена одного экземпляра доходит до 2000 долларов США.
Даже мертвым насекомым из-за этого нет покоя. Охотники на «гитлеров» стащили, к примеру, почти все экземпляры Anophthalmus hitleri, хранившиеся в Государственной зоологической коллекции Мюнхена. А живые вообще оказались одно время на грани исчезновения.
Спасти «безглазых гитлеров» удалось только после принятия решительных природоохранных мер: на ловлю и коллекционирование редких жужелиц в Словении введен строгий запрет. В общем, Гитлер жил, Гитлер по-прежнему жив. В смысле — Гитлер-жук.