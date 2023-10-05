13:12 (мск), источник: АГН «Москва»

Неизвестную рукопись песни Высоцкого выставили на торги за 140 тыс. руб

Неизвестная редакция рукописи песни «В холода» Владимира Высоцкого выставлена на торги со стартовой ценой 140 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

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Источник: РИА "Новости"

«Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого “В холода”, названная “Песней Федора”. 1960-е годы. Представляет коллекционную ценность музейного уровня», — говорится в описании лота.

Текст песни в ранее неизвестной редакции выглядит так:

Почему-то всегда.
От насиженных мест.
Нас другие зовут города.
Будь то Минск, будь то Брест,
Неспроста, неспроста.
От родных и друзей.
Нас на новые тянет места,
Словно там веселей.
И обратно к родным и друзьям,
Будто дома беда.
Где счастливая наша звезда,
Может здесь, может там…

Уточняется, что онлайн-аукцион пройдет 5 октября в 19:00. На торги выставят редкие книги, автографы, фотографии и плакаты.

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