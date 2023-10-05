Неизвестную рукопись песни Высоцкого выставили на торги за 140 тыс. руб

Почему-то всегда.

От насиженных мест.

Нас другие зовут города.

Будь то Минск, будь то Брест,

Неспроста, неспроста.

От родных и друзей.

Нас на новые тянет места,

Словно там веселей.

И обратно к родным и друзьям,

Будто дома беда.

Где счастливая наша звезда,

Может здесь, может там…