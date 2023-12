Дилан работал над песней вместе с музыкантом Дейвом Стюартом, пишет NME. Он пригласил The Waterboys поучаствовать в джем-сессии. Оказалось, что фронтмен коллектива Майк Скотт записал процесс.

Он связался с Диланом, и тот разрешил включить песню в бокс-сет, посвященный альбому The Waterboys «This Is The Sea» (1985). Шесть CD-дисков с 90 треками увидят свет в 2024 году.