Недалеко от Волги археологи нашли останки молодой венгерской женщины

Начальник археологической экспедиции Сергей Зюбов уточнил, что каждый народ имеет уникальные традиции погребения. В связи с этим ученые с большой уверенностью интенсифицировали это место как «захоронение предков современных венгров».
Археолог рассказал, что к особенностям погребения можно отнести положение женщины головой на запад, а также кости животных, помещенные в качестве сопроводительной пищи для перехода в иной мир. Помимо этого, ученые нашли характерные для мадьяр украшения — бронзовые серьги. У женщины также были сапожки с бронзовыми нашивками.
Мадьярские племена шли по территории современной России с лошадьми и овцами. Примечательно, что на протяжении нескольких тысяч лет люди использовали правобережье реки Большой Кинель для проживания, а для захоронений они выбрали одно и то же место. После сделанного открытия специалисты также предположили, что, возможно, по землям Самарской области когда-то проходил с ордой Леведий. Он довел венгров до Днепра, и, не имея детей, передал правление Альмошу — отцу основателя династии венгерских королей Арпада.
Ранее в Тимашевском районе Краснодарского края археологи нашли два сарматских погребения