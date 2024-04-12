Недалеко от Волги археологи нашли останки молодой венгерской женщины

Мадьярские племена шли по территории современной России с лошадьми и овцами. Примечательно, что на протяжении нескольких тысяч лет люди использовали правобережье реки Большой Кинель для проживания, а для захоронений они выбрали одно и то же место. После сделанного открытия специалисты также предположили, что, возможно, по землям Самарской области когда-то проходил с ордой Леведий. Он довел венгров до Днепра, и, не имея детей, передал правление Альмошу — отцу основателя династии венгерских королей Арпада.