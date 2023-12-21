Небо на скале. Российские учёные сделали удивительное открытие в Гватемале

Источник: Мезоамериканский центр имени Ю.В. Кнорозова РГГУ

В этом году исследователи из Российского государственного гуманитарного университета провели интересную научную работу в другой части света. Они нашли объяснение комплексу загадочных наскальных рисунков недалеко от бывшей столицы Гватемалы — города Антигуа.

Оказалось, что эти изображения — самая точная в древнем мире астрономическая карта. Иностранные археологи признали открытие российских учёных.

«Будто я стою среди душ давно умерших людей»

Мезоамериканский центр имени Ю. В. Кнорозова РГГУ ведёт исследования древних культур в Гватемале с 2017 года. Российские специалисты под руководством профессора Галины Ершовой изучают историю региона, эпиграфику индейцев майя, когда-то живших на этих землях, наскальные росписи, антропологию, историю религий и науки, включая археоастрономию (так называют изучение астрономических представлений древних людей).

Одно из главных направлений исследований связано с археологическим памятником «Ла-Каса-де-лас-Голондринас» (La Casa de Las Golondrinas), что в переводе с испанского означает «Дом ласточек». Это самый крупный памятник наскального искусства в Гватемале. И один из богатейших комплексов наскальных росписей не только в этой стране, но и во всей Латинской Америке.

Учёным давно известно, что задолго до начала нашей эры (и до тех же майя) на этих территориях проживали древние племена, которые оставили загадочные наскальные рисунки. Всего на участке протяжённостью 600 метров найдено более 400 изображений. Но когда российские учёные взялись за работу, они обнаружили много новых рисунков, не замеченных предыдущими исследователями.

«Мы уже решили, что все работы завершены, но потом проанализировали одну фотографию, где я стою на фоне отвесной скалы, — рассказывает руководитель Мезоамериканского центра РГГУ Галина Ершова. — И оказалось, что при изменении спектра освещения на скале проступает множество отпечатков рук. Это выглядело так, будто я стою среди душ давно умерших людей! После этого мы переработали все наши снимки, чтобы выявить скрытые изображения».

Таких изображений (подверженных эрозии, а потому практически невидимых) оказалось много. Сотрудники Ершовой разработали специальный метод обработки фотографий — он позволял как находить новые, так и уточнять уже известные наскальные рисунки. Всего пришлось переработать 14 тысяч фотографий.

Выяснилось, что древние обитатели этих мест были искусными художниками: анализ выявил изображения людей и животных, а также астрономические символы. Впрочем, о том, что эти символы связаны с астрономией, учёные догадались не сразу. Как и о том, что здесь находится древняя обсерватория.

Помогло звёздное небо Донбасса

«Мы заметили, что на вершине скалы есть выступающая фигура, — продолжает Ершова. — Это то ли пернатый змей, то ли человек, но главное, что у неё есть глаз — круглое отверстие около 10 сантиметров в диаметре. И сквозь этот глаз восходящее Солнце бросает на скалу лучи. Всего там четыре позиции Солнца, и все они отображены на скале его изображениями».

Когда учёные определили, что наскальная фигура смотрит строго на восток, им стало понятно, что она связана с астрономическими наблюдениями. Вдобавок они обнаружили над изображениями Солнца крест, указывающий на юг. И предположили, что это созвездие Южного креста. Но большинство рисунков оставались непонятными, а местное население помочь в их распознавании не могло. Например, там был изображён загадочный пузатый человечек с хвостом, уходившим под землю.

Удивительно, но сделать открытие Галине Ершовой помогло звёздное небо Донбасса.

«В конце декабря прошлого года я ездила в Мариуполь — устанавливать контакты с коллегами из местного университета, — говорит она. — Вышла вечером на улицу и взглянула на чистое звёздное небо, не засвеченное городским освещением. Я стала рассматривать созвездия и вдруг поняла, что видела такие же скопления точек на скале в Гватемале».

Дальнейший анализ фотографий показал, что на скале в «Ла-Каса-де-лас-Голондринас» изображены Плеяды (астеризм в созвездии Тельца), Орион и другие созвездия. А загадочный пузатый человечек с хвостом соответствует скоплению, которое мы знаем как Малую Медведицу с прилегающими звездами. Хвост же, очевидно, указывал на Северный полюс мира.

В мире такой точной карты больше нет

По словам Галины Ершовой, больше всего в этой наскальной росписи потрясает точность изображения. Помимо Северного полюса мира, на карте оказался и Южный! Причём обозначало его уже не удалённое от полюса, но хорошо видимое созвездие Южного креста, а Малое Магелланово облако и несколько звёзд Южной Гидры, что точно указывает на место, где он находился в то время. Это делает находку российских учёных уникальной: в мире больше нет древней карты, где были бы отображены оба полюса.

«Ни шумеры, ни египтяне, ни индийцы, ни китайцы — никто из древних цивилизаций не оставил изображений Южного полюса. Не потому, что они были такие глупые, а потому, что им не было его видно: из северного полушария наблюдать его возможно только до 15° северной широты, а древние культуры располагались намного севернее. Европейские астрономы о Южном полюсе вообще узнали лишь в XVIII веке, — объясняет Ершова. — А “Ла-Каса-де-лас-Голондринас” находится на 14,5° северной широты, поэтому древним людям, жившим там, Южный полюс был доступен. И они его точно отобразили на своей наскальной карте».

Согласно оценке историков, самая точная астрономическая карта древности была создана в 5−6 тысячелетии до нашей эры. То есть 7−8 тысяч лет назад! В сентябре Галина Ершова приняла участие в научном конгрессе в Мексике, где выступила с докладом об этом открытии. И иностранные коллеги признали его значимость.