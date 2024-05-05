Не жалкие букашки: вспоминаем Черепашек-ниндзя

Ровно 40 лет назад, 5 мая 1984 года, вышел первый комикс про Черепашек-ниндзя. Они захватили книжные полки, а позже появился целый мультипликационный сериал. После него магазины были завалены игрушками и одеждой по мотивам мультфильма. В честь знаменательной даты вспоминаем главных персонажей комиксов в нашем материале.