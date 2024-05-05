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Не жалкие букашки: вспоминаем Черепашек-ниндзя

Ровно 40 лет назад, 5 мая 1984 года, вышел первый комикс про Черепашек-ниндзя. Они захватили книжные полки, а позже появился целый мультипликационный сериал. После него магазины были завалены игрушками и одеждой по мотивам мультфильма. В честь знаменательной даты вспоминаем главных персонажей комиксов в нашем материале.

1. Леонардо.

Несмотря на то, что все черепашки похожи, у Леонардо есть отличительная черта — голубая бандана и две катаны, средство передвижения — самокат. Леонардо — самый старший из всей черепашьей банды.

Он считается самым собранным, сдержанным и чутким. Леонардо является лидером, однако редко отдает указания и приравнивает себя к своим братьям. Он любит свою семью больше жизни, поэтому чувствует ответственность за их безопасность. В приоритете — понятия справедливости и честности.

2. Рафаэль.

Рафаэль носит красную бандану и сражается при помощи трезубцев-саи. Средство передвижения — ролики. Он самый вспыльчивый и саркастичный из всей четверки, также он часто вступает в споры с Леонардо за лидерство в команде.

Рафаэль острее всех ощущает, что они с братьями — единственные в своем роде, из-за чего обречены на вечное одиночество. Несмотря на это, он все равно остается верным своей семье и предан общему делу.

3. Донателло.

Донателло носит фиолетовую бандану, сражается боевым посохом, а передвигается на велосипеде. Он считается самым умным и изобретательным. Как правило, всегда спокоен, рассуждает логически, слушается лидера Леонардо и никогда не спорит с Рафаэлем, предпочитая уйти от конфликта.

Донателло смело можно назвать мозгом команды, тем, к кому прислушиваются его братья.

4. Микеланджело.

Микеланджело отличается от остальных не только оранжевой банданой, нунчаками и передвижением на скейтборде, но и жизнерадостностью. Он всегда старается облегчить ситуацию, сгладить углы, дурачась и отпуская колкие замечания.

Все остальные черепашки имеют проблемы, которыми забивают голову. И только Микеланджело полностью наслаждается жизнью.

5. Мастер Сплинтер.

Мастер Сплинтер — крыса-мутант, мастер и приемный отец четырех черепашек. Он — истинный лидер с сильной волей, любовью к жизни и тягой к новому. Сплинтер в совершенстве овладел искусством ниндзю-цу. Он мудр и немногословен, является непререкаемым авторитетом у всех черепашек.

Анна Морозова