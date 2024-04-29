Не защитит от рака. Врачи пояснили, почему не надо сочетать чай и молоко

Если же добавить в чай безусловно полезное молоко, можно получить неожиданный эффект. Ведь в нем содержится казеин — основной белок молока. «Он связывается с катехинами и образует крупную молекулу: которая всосаться не может в кишечнике и остается там. По сути, катехин мы не приняли и пользы от него не получили», — отметил иммунолог Продеус.