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Не защитит от рака. Врачи пояснили, почему не надо сочетать чай и молоко

Медики отмечают, что есть продукты, которые по отдельности сами по себе полезны для организма. Но при этом в сочетании друг с другом могут оказаться вредными.

Источник: AP 2023

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева со своими коллегами рассказала о том, почему опасно сочетать чай с молоком.

«Самые главные активные вещества чая — это эпигаллокатехины. Они действительно очень полезны», — подчеркнула она. Ведь эти вещества, например, защищают от рака.

«Раковые клетки есть у каждого человека. Но вопрос в том, что дает им развиваться в организме. Если у вас поступает достаточно катехинов извне, то в этом случае у вас есть возможность рак подавить. Катехины борются с раковыми клетками и помогают иммунитету их уничтожать», — пояснил иммунолог Андрей Продеус.

Кроме того, катехины необходимы для зрения. «Это мощнейшие антиоксиданты. В Китае провели исследование среди 40 тыс. человек и доказали, что люди, которые пьют примерно 2−4 чашки чая в день, имеют более низкий риск развития катаракты», — пояснил офтальмолог Михаил Коновалов.

Если же добавить в чай безусловно полезное молоко, можно получить неожиданный эффект. Ведь в нем содержится казеин — основной белок молока. «Он связывается с катехинами и образует крупную молекулу: которая всосаться не может в кишечнике и остается там. По сути, катехин мы не приняли и пользы от него не получили», — отметил иммунолог Продеус.

Лучше всего, заявили медики, пить чай без добавок — ни сахар, ни молоко. При этом температура напитка должна быть не выше 60 градусов, подчеркнул кардиолог Герман Гандельман.