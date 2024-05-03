Не загаром единым. Дерматолог пояснила, чем опасно солнце

Солнца ждут, и ему всегда рады. Как только лучи становятся все жарче и сильнее, люди начинают подставлять им тело, чтобы напитаться загаром. На деле же, отмечают специалисты, солнце может приносить как пользу, так и сильный вред здоровью. О том, какими опасностями чреват избыточное нахождение под лучами Солнца, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.
Польза солнца
Ультрафиолетовые лучи и тепло естественного источника света используется в физиотерапии в рамках реабилитации и восстановительного лечения. Но тут стоит понимать, что оно четко дозировано, а солнечные ванны должны быть только в определенное время.
Воздействие солнечных лучей важно для выработки витамина D. Есть и другие позитивные нюансы. Однако крайне важно не забывать про потенциальные риски.
Чем опасно солнце?
Избыток солнечных лучей, который называется повышенной инсоляцией, становится причиной такой проблемы, как фотостарение. Под таким термином скрывается реакция на загар. Ультрафиолет негативно влияет на кожу, разрушая и повреждая ее. Меланин в коже выделяется активно, чтобы предотвратить это поражение — отсюда и потемнение кожных покровов. Причем после прекращения воздействия солнца на кожу она восстанавливает свой светлый оттенок, но не мгновенно. На это требуется минимум 28 дней.
С годами восстановительные способности кожи ухудшаются, из-за чего начинаются сбои. Кожа пересушивается, появляются морщины. Также из-за слишком сильного загара кожа грубеет, за счет чего становится неоднородной. Падает тонус кожи, ухудшается эластичность, появляются сосудистые звездочки. Обернуть вспять процессы фотостарения бывает сложно, а нередко и дорого, так как может потребоваться целый комплекс с длительным курсом специальных процедур.
Еще одна опасность солнца — развитие пигментных пятен. Дело все в том же меланине. Если у человека есть еще и наследственная предрасположенность к появлению пигментных пятен, он рискует и вовсе превратиться в леопарда. Выводить пигментацию тоже долго и сложно. При этом она не добавляет красоты и «накидывает» возраст.
Также солнце чревато аллергией. Фотодерматит не такая уж и редкая патология. По статистике, с ней сталкивается каждый пятый. Он может провоцироваться использованием химических средств, косметики, которые вступают в реакцию с ультрафиолетовыми лучами. Также он может стать следствием не вовремя проведенных косметологических манипуляций, например, пилингов в разгар лета, после которых нет должной защиты кожи. Также он может стать следствием проблем с кровеносной или эндокринной системами. Иногда причина в реакции на ультрафиолет на фоне диеты. В такой ситуации велик риск столкнуться с зудом кожи, появлением красных высыпаний и прочих неприятных симптомов.
Опасным становится солнце и при избытке родинок. Зачастую такие образования неопасны, но под воздействием тех или иных факторов они могут перерождаться в рак. И ультрафиолет зачастую становится мощным фактором риска. Он воздействует на родинку, вызывая в ней более активные процессы, включая аномальные. Клетки быстрее размножатся, родинка превращается в онкопроблему. Особое внимание надо уделять зонам после удаления родинок — их надо защищать, чтобы не спровоцировать рак.
Ожоги — еще одна опасность неумеренного воздействия ультрафиолета. Стоит перезагорать, да еще не в то время, как кожа резко краснеет, болит и горит. Потом она покрывается пузырями. Человеку невозможно ни сидеть, ни спать. А еще такое состояние опасно тем, что будут пятна, выболевшие места. Если сдирать волдыри, то растет риск инфицирования. А еще при определенных факторах риска ожоги кожи могут быть чреваты развитием все той же онкопатологии кожи. Причем рак кожи нередко распознают не сразу, а он бывает молниеносным и агрессивным.
Что делать?
От всех этих ситуаций работает одна и та же защита. Надо обязательно использовать солнцезащитный крем с SPF-фильтром. Причем высота фильтра должна быть максимально высокой, то есть лучше всего использовать 50+. Причем его нужно обновлять вовремя — каждый час-полтора смывать, протирать кожу хлоргексидином и наносить крем заново. Причем пользоваться такими средствами надо всегда, даже когда пасмурно, так как ультрафиолет все равно идет.
Естественно, стоит отказаться от соляриев, тут ультрафиолет слишком мощный и массированный.
На активное солнце выходить не надо. Лучше всего для загара выбирать утренние часы, до 11 утра, и вечерние, после 17:00. Если же есть необходимость передвигаться по улице в пиковые часы, то стоит побеспокоиться о правильном выборе одежды — легкая с прикрывающими тело рукавами и длиной по ногам (юбка или брюки), голову стоит прикрывать шляпой или косынкой.
Если на коже есть дефекты, например, зона недавно удаленной родинки, то ее стоит обрабатывать защитным кремом отдельно. Наносить его точечно.
После процедур, связанных с принятием солнечных ванн, надо использовать увлажняющие кремы, которые позволят напитать кожу влагой и помогут ей быстрее восстановиться.