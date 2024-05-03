Не загаром единым. Дерматолог пояснила, чем опасно солнце

Также солнце чревато аллергией. Фотодерматит не такая уж и редкая патология. По статистике, с ней сталкивается каждый пятый. Он может провоцироваться использованием химических средств, косметики, которые вступают в реакцию с ультрафиолетовыми лучами. Также он может стать следствием не вовремя проведенных косметологических манипуляций, например, пилингов в разгар лета, после которых нет должной защиты кожи. Также он может стать следствием проблем с кровеносной или эндокринной системами. Иногда причина в реакции на ультрафиолет на фоне диеты. В такой ситуации велик риск столкнуться с зудом кожи, появлением красных высыпаний и прочих неприятных симптомов.