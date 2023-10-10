Не выходя из дома. Подолог рассказала, как выбрать идеальную обувь

Выбор подходящей обуви — не такая простая задача, как может показаться. Ведь далеко не все сапоги, ботинки или туфли будут потом носиться комфортно, как, например, это казалось в магазине. С учетом того, что хорошая обувь стоит недешево, хотелось бы предотвратить возможные проблемы в будущем. Причем сделать это не так и сложно, и можно подобрать себе идеальную обувь, практически не выходя из дома. Как именно, aif.ru рассказала подолог Елена Лапатина.

В первую очередь надо понимать, что размер обуви и размер стопы человека — это принципиально разные понятия. Под размером обуви понимается цифровой или буквенный код, который обозначает усредненное значение. Как правило, он определяется лишь по одному показателю — длине стопы. Размер же ноги — это нечто другое. В нем учитываются все нюансы стопы — ее индивидуальность, полнота, ширина, тут много-много разных нюансов. И все они важны, так как непосредственно влияют на ношение обуви и комфорт. Необходимо учитывать и тот фактор, что есть возрастные изменения стоп, когда в молодости человек носит один размер, в старости он увеличивается, например, — ведь стопа имеет свойство меняться.

Кроме того, один и тот же размер у разных производителей может различаться — где-то большемерит, где-то маломерит. Чтобы не испытать разочарования после первой носки, когда уже и сдать неподходящую обувь будет нельзя, стоит побеспокоиться о ее подборе заранее.

Как выбрать идеальную обувь?

Тут нам на помощь приходит опыт предков — сегодня вообще очень многое из прошлого возвращается. У наших бабушек и дедушек была привычка делать эскиз ноги. Например, если ребенку надо было купить обувь, но не было возможности взять его с собой в магазин, делали специальный рисунок. Обрисовывали его ногу, вырезали и так примеряли. Как ни странно — это один из самых лучших способов примерки обуви, который позволяет приобрести максимально комфортную обувь.

Для измерения требуются лист формата А4 и простой карандаш. Также необходима и линейка. В идеале человек не должен сам себе делать этот эскиз. Лучше, если это сделает помощник. Чтобы получить идеальный эскиз, надо разуться, снять даже носки, так как они стягивают ногу, ужимают ее, и рисунок будет неточным. Нога при измерении обязательно должна быть свободной.

Человек должен встать ровно, следя за осанкой, ровностью плеч. Дальше помощник берет карандаш, располагает его под углом 90 градусов к листу и проводит по всей стопе, при этом никак не меняя положение карандаша, не наклоняя его.

Дальше переходите к измерениям. Надо найти самую высокую точку на рисунке в области пальцев. Причем неважно, где она — в области большого, второго или третьего пальца — где есть, там и точка. Вторая точка — это середина пятки. Дальше возьмите линейку и проведите прямую линию от одной точки до другой.

На этом не все — к полученным сантиметрам обязательно надо добавить 0,5−1 см — вот это и будет оптимальный размер обуви по стопе. Такой запас нельзя игнорировать, ведь во время ходьбы стопа становится шире за счет давления. И если его не добавить, ногам будет некомфортно, пальцы начнут упираться, болеть, ногти станут сбиваться.