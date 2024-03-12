Не выбрасывайте! Юрист рассказал, как долго хранить кассовые чеки

«У меня был на консультации клиент, который из-за несохраненных чеков не смог инициировать судебное производство, хотя имел бы все шансы на успех, — добавляет Попов. — Человек занимается разведением котов породы мейн-кун, их выращивание требует особого подхода к питанию. Заводчик купил сырые куриные сердечки, которые оказались плохого качества и со специфической обработкой. В сыром виде, как выяснилось позже, употреблять их было опасно. В результате из 12 кошек четыре погибли. Заводчик понял, что доказать что-то без чека он просто не сможет, а свидетельские показания в подобных ситуациях суды воспринимают очень неохотно».