Не выбрасывайте! Юрист рассказал, как долго хранить кассовые чеки

Кассовые чеки могут пригодиться не только для получения налогового вычета. Часто именно эти документы нужны для того, чтобы защитить свои права в суде. Юрист Николай Попов разъясняет, сколько времени и как нужно хранить чеки об оплате товаров или услуг.
«Если мы говорим о товарах повседневного спроса, чеки нужно сохранять хотя бы 14 дней. Это соответствует закону о защите прав потребителей, поскольку в течение двух недель можно обменять либо вернуть большинство приобретенных товаров, — поясняет он. — Это касается и продуктов питания, а также расчетов в заведениях общепита. Потому что бывают истории, что человеку могут подать салат со стеклом или блюдо из несвежего мяса. Когда такие дела доходят до суда, наличие чека об оплате будет в плюс».
Для более крупных покупок — бытовой техники, электроники и так далее — чек стоит хранить в течение всего гарантийного срока изделия. Если с товаром что-то случится, доказать факт оплаты и вернуть покупку будет несложно.
«У меня был на консультации клиент, который из-за несохраненных чеков не смог инициировать судебное производство, хотя имел бы все шансы на успех, — добавляет Попов. — Человек занимается разведением котов породы мейн-кун, их выращивание требует особого подхода к питанию. Заводчик купил сырые куриные сердечки, которые оказались плохого качества и со специфической обработкой. В сыром виде, как выяснилось позже, употреблять их было опасно. В результате из 12 кошек четыре погибли. Заводчик понял, что доказать что-то без чека он просто не сможет, а свидетельские показания в подобных ситуациях суды воспринимают очень неохотно».
За некоторые товары и услуги чеки лучше и вовсе хранить годами. Например, при оплате квитанций за коммуналку, за дорогостоящее лечение, турпоездки или обучение. Иногда подтверждать факт оплаты за все это приходится во время бракоразводных процессов и имущественных споров. Так что стоит сохранять чеки хотя бы 3 года — именно столько длится срок исковой давности.
Кассовые чеки печатаются на специальной термобумаге и могут с годами выцветать. Поэтому самое простое решение для их сохранения — сделать ксерокопии. Можно также запросить у продавца чек в электронном виде, и он придет на почту покупателя. В Федеральной налоговой службе разъяснили, что если есть электронный кассовый чек, то бумажный дубликат можно не хранить. Найти документ можно в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России». Когда потребуется, чек можно распечатать: в суде и электронный, и бумажный варианты будут равноценны.
Еще один вариант — установить мобильное приложение для учета финансов. После этого с помощью гаджета можно будет сканировать чеки, и они сохранятся в электронном виде.