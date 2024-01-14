Не водка и не пиво: Назван напиток, уничтожающий печень

«Из-за высокой газированности сидра возможно развитие и обострение язвы желудка, гастрита. Также повышается синтез соляной кислоты в желудке, что наносит вред стенкам органов. Кроме того, злоупотребление сидром чревато циррозом печени и панкреонекрозом. Печень и поджелудочную уничтожают не только водка и пиво», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Врач напомнил, что сидр нельзя пить беременным и детям, ведь он провоцирует патологические мутации в организме, а также приводит к гибели молодых клеток нервной системы, печени и кровеносного русла. Кроме того, увлечение этим напитком угрожает развитием диабета.

Также сидр обладает мочегонным свойством, поэтому при его употреблении обостряются заболевания органов мочевой системы. В то же время он вымывает из организма важные микроэлементы, например калий и натрий, а это в свою очередь нарушает сердечный ритм. Если сидр надолго оставить открытым, то он окисляется, следовательно, есть риск отравиться.