Не вентилирует. ЛОР раскрыл, из-за какой проблемы можно не выспаться ночью

Спать ночью крепко и спокойно — крайне полезно. При этом нередки ситуации, когда человек, казалось бы, спит всю ночь, не просыпается, и даже время сна может быть полноценным. Но на деле человек просыпается невыспавшимся и разбитым. И есть неожиданная причина этого. Какая именно, aif.ru рассказал к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев.
Причина кроется в проблемах с носовым дыханием. Если человек дышит ртом и еще страдает от ночного апноэ сна (а оно нередко для него проходит незаметно), естественно, сон его здоровым назвать нельзя.
Человек нередко пытается все это компенсировать — например, пытаясь выспаться в выходные, и даже если ему это удается, то все равно недосып и храп в другие дни останутся. И снова придется нагонять и реанимировать.
Распознать тот факт, что есть проблемы с носовым дыханием, которые приводят к проблемам со сном, несложно. Можно заподозрить проблему по следующим нюансам: человек просыпается разбитым и начинает чувствовать себя более или менее нормально, только когда расхаживается к обеду — часам к 12 дня. До этого времени он абсолютно разбит, так как головной мозг не вентилируется в течение ночи. За ночь человек находится в горизонтальном положении, по идее, пока он спит, ему должно быть лучше. А на деле выходит так, что хорошо ему становится днем, когда он принимает вертикальное положение.
Во-первых, проблема связана с тем, что нарушен режим питания, когда человек в течение дня, например из-за рабочих дел, не ест нормально, а наедается только вечером, когда возвращается домой и расслабляется. Тут велики риски переедания. Следствием становится фактически моментальное ожирение — буквально за год-два человек может внешне измениться неузнаваемо. Причем тут самое опасное, что жир откладывается не только на животе или бедрах, он накапливается еще и на шее. В результате начинается сдавление в горле, перестает дышать горло. Нос тут может работать нормально, ничего не мешает, но в такой ситуации дыхание все равно будет идти только в бронхолегочную систему, мозг же останется обделен. Тут и нос должен хорошо работать, и в горле ничего не мешать.
В результате начинается ночной храп. Опять же все перекрывается, из-за чего в мозг не поступает достаточное количество кислорода. Мозг поначалу вентилируется недостаточно, а с течением времени и прогрессированием проблемы перестает вентилироваться практически полностью. Следствием становится гипоксия и ее проявления в виде усталости, разбитости
В этой ситуации первое, что надо сделать, — начать следить за питанием. Перед сном исключить пищу, чаще гулять, проветривать помещение, поработать с батареями, чтобы было не слишком жарко, поставить увлажнитель. Это сделает сон комфортнее.
Вторая проблема — это нарушенное носовое дыхание. Многие годами привыкают дышать ртом, а потом даже не замечают этого. Многие также игнорируют хроническую заложенность носа, смирившись с ней и уже тоже ее не замечая. Но нос обязательно должен дышать — это естественно и правильно.
Если же есть проблемы с носовым дыханием разного рода, которые никто не старается исправить, слизистая начинает отекать. А именно носовое дыхание отвечает за полноценную вентиляцию мозга. Когда слизистая носа отекает, рот автоматически открывается. Горловое дыхание дает вентиляцию на уровне бронхов и легких, а не мозга. С течением времени может развиться дряблость слизистых оболочек нижних носовых раковин. Восстанавливать их тонус будет сложнее, чем решить проблему изначально, пока ситуация не ухудшилась сильно.
Так что если после ночи сна человек чувствует себя некомфортно, использует огромное количество кофе, чтобы хоть как-то привести себя в норму, не стоит пытаться списать это на работу, усталость, погоду и стрессы, лучше посетить врачей — терапевта, ЛОРа и других по необходимости, чтобы выявить точную причину. Это важно, так как проблемы со сном — это не только плохое качество жизни, это еще и риски серьезных заболеваний и даже гибели человека.