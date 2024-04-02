Не вентилирует. ЛОР раскрыл, из-за какой проблемы можно не выспаться ночью

Во-первых, проблема связана с тем, что нарушен режим питания, когда человек в течение дня, например из-за рабочих дел, не ест нормально, а наедается только вечером, когда возвращается домой и расслабляется. Тут велики риски переедания. Следствием становится фактически моментальное ожирение — буквально за год-два человек может внешне измениться неузнаваемо. Причем тут самое опасное, что жир откладывается не только на животе или бедрах, он накапливается еще и на шее. В результате начинается сдавление в горле, перестает дышать горло. Нос тут может работать нормально, ничего не мешает, но в такой ситуации дыхание все равно будет идти только в бронхолегочную систему, мозг же останется обделен. Тут и нос должен хорошо работать, и в горле ничего не мешать.