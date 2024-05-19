Не тратьтесь! Врач объяснил, почему нельзя покупать лекарства впрок

19 мая в России отмечается День фармацевтического работника. О причинах, почему не стоит делать запасы лекарств, aif.ru рассказал Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России Владимир Петров:
Не рекомендую покупать лекарства впрок. Прежде всего, ситуация может измениться, и пациенту потребуется другая дозировка, или препарат будет отменён или заменён на другой. Сами лекарственные препараты имеют ограниченный срок годности. Опыт показывает, что в случае закупки впрок этот срок может закончиться, когда запас ещё есть. Также есть проблема хранения лекарств — многие из них надо хранить в прохладном месте (некоторые даже в холодильнике). Не у всех есть такие условия для запаса.
Кроме того, если вдруг все пациенты закупят себе препарат с большим запасом, есть риск, что возникнет перебой с поставкой, и тогда кому-то придётся ждать, пока в аптеки поставят новые партии.
Самолечение может быть крайне опасно. Любой лекарственный препарат, даже безрецептурный, должен назначать врач.
Возможно, вы уже принимаете какие-то лекарства для лечения хронического заболевания, контрацептивные препараты или биодобавки, в которых могут быть значимые дозы веществ с определёнными эффектами. Безрецептурные препараты могут взаимодействовать с ними, усиливая или уменьшая их действие. Врачу, назначающему лекарство, следует сообщить о том, какие препараты вы принимаете.
Самостоятельный выбор лечения может быть неправильным — отсюда затягивание с обращением за медицинской помощью, риски передозировки (даже если препарат кажется безопасным). Обязательно консультируйтесь с врачом, чтобы выбрать наиболее подходящее и безопасное лечение!
Пропустили приём в положенное время — концентрация снизилась, эффект уменьшился. Кроме того, регулярный приём лекарства — это важная привычка, гарантия эффективного лечения. Да и врачу, без соблюдения пациентом режима дозирования, будет трудно оценить, насколько эффективно работает препарат, нужно ли корректировать лечение.
Сегодня врач ждёт от пациента большей информированности, чем до эпохи интернета. Мы, врачи, предполагаем осознанное отношение к процессу лечения. Пациенту важно отличать торговое наименование лекарства от международного непатентованного наименования — уникального, универсального для всех стран названия вещества, которое содержится в препарате.
Торговая марка может сбить с толку, а по МНН информацию о препарате можно найти всегда. Кроме того, пациент может одновременно наблюдаться у нескольких врачей (например, у терапевта, невролога и гинеколога или уролога), каждый из которых может дать свои рекомендации, и одно и то же лекарство может быть рекомендовано под разными торговыми названиями. В этом случае знание МНН позволит избежать двойного назначения одного и того же препарата, то есть передозировки и других нежелательных последствий.