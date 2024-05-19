Не тратьтесь! Врач объяснил, почему нельзя покупать лекарства впрок

Торговая марка может сбить с толку, а по МНН информацию о препарате можно найти всегда. Кроме того, пациент может одновременно наблюдаться у нескольких врачей (например, у терапевта, невролога и гинеколога или уролога), каждый из которых может дать свои рекомендации, и одно и то же лекарство может быть рекомендовано под разными торговыми названиями. В этом случае знание МНН позволит избежать двойного назначения одного и того же препарата, то есть передозировки и других нежелательных последствий.