Не сомкнуть глаз. Сомнолог назвал риски ночных пробуждений

Ночные пробуждения обычно не вызывают каких-то вопросов — например, причиной может быть желание посетить уборную, или из сна вышел человек на доли секунды. Но иногда ситуация принимает иной оборот, и пробуждения становятся регулярными, а то еще и несколько раз за ночь. Опасно ли такое положение, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.

Сегодня есть целый феномен ночных пробуждений. В сомнологии такие перерывы во сне считаются индикатором трех состояний. Так, они могут быть проявлением панической атаки, такая форма ночного приступа. Кроме того, они могут стать признаком синдрома «ночного террора», когда человека резко выбрасывает из сна. Также пробуждения бывают индикатором сложностей с поддержанием сна, чаще всего такое состояние характерно для депрессий. Это целый феномен. А еще просыпаться неожиданно для себя человек может из-за повышенной чувствительности нервной системы (это еще называется неврастенией), когда нервная система очень активно реагирует на все.

Поэтому, когда речь заходит о ночных пробуждениях, всегда надо обязательно уточнять их природу, а также узнать дополнительные нюансы — пробуждается ли человек просто так или его выбрасывает из сна, что стало кактлизатором для пробуждения: эмоции, сновидения или тревожность, во сколько он пробуждается и через какое время. Также следует уточнить, что он чувствует, когда пробуждается, ведь иногда такие пробуждения сопровождаются сонными параличами, когда человек ни двигаться, ни говорит, ничего не может. Оставлять без внимания их также не стоит, так как они указывают на какие-то проблемы в нервной системе.

К чему приводят такие пробуждения?

Все мы знаем, что сон должен быть крепким и качественным. Естественно, в связи с регулярными пробуждениями ночью, да еще если они сопровождаются какими-то тревожными нюансами, типа сонного паралича, возникает вопрос: а не сказываются ли они как-то губительно на здоровье?

Первое, что надо понимать — эти пробуждения не смертельны, они относятся к числу доброкачественных проявлений и состояний, которые можно восстановить и скорректировать.

Они могут стать причиной острой реакции тревоги и мобилизации, когда человек встает, пытается что-то делать и начинает очень сильно тревожиться. Также они могут стать причиной того, что развивается страх ночи, страх уснуть и проснуться. Еще они часто могут быть причиной того, что у человека формируется некое предвзятое отношение к собственному сну — он начнет раньше ложиться в кровать, контролировать время отхода ко сну, постоянно фиксироваться на том, сколько он спит. Это может усугубить чрезмерную тревогу особенно о качестве сна. Это что касается психического самочувствия.

С точки зрения физического здоровья, ночные пробуждения могут приводить к тому, что после них, особенно если они многократны (2−3 раза за ночь), у человека появляется ощущение разбитости, несвежести, трудности подъема, апатия, усталость. В течение дня в этом случае он будет мучиться от тревожности, раздражительности, обидчивости, слезливости, состояния неудовлетворенности. Также ночные пробуждения могут стать причиной развития тиннитуса (шума в ушах), синдрома раздраженного кишечника, фибромиалгии (боли во всем теле), синдрому жжения во рту.

Вообще ночные пробуждения приводят человека в состояние готовности, неудовлетворенности, ощущения, что надо бежать и что-то делать, что он недостаточен, неполноценен и недорабатывает. Кроме того, человеку может казаться, что с ним что-то не так, раз он так часто пробуждается ночью, что еще больше нарастит тревожность, приведет к страху ночи и замкнет порочный круг. Так что если человек столкнулся с такой ситуацией и сам ее никак решить не может, стоит обратиться к специалисту и определить причину.