Не смог сдержать слёз: Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

На торжественную церемонию актёр пришёл вместе со своей невестой Брендой Сонг и двумя сыновьями. В благодарственном слове Калкин выразил слова признательности комитету «Аллеи славы» и сказал, что невероятно горд получить именную звезду. Очень трогательные слова он также произнёс, обращаясь к своей возлюбленной.
«Ты для меня абсолютно всё. Ты — моя чемпионка. Для меня ты единственный человек, который сегодня счастливее меня. Ты — лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты — лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты подарила мне смысл жизни. Ты подарила мне семью», — сквозь слёзы заявил Калкин.
Он подчеркнул, что после рождения сыновей Бренда для него вошла в тройку самых любимых людей в мире. Слушая это, девушка утирала слёзы. Пара познакомилась в 2017 году, весной они стали родителями мальчика Дакоты, получившего имя в честь сестры актёра. Имя второго ребёнка, родившегося год назад, пока держится в тайне.