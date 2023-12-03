Не смог сдержать слёз: Маколей Калкин получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

На торжественную церемонию актёр пришёл вместе со своей невестой Брендой Сонг и двумя сыновьями. В благодарственном слове Калкин выразил слова признательности комитету «Аллеи славы» и сказал, что невероятно горд получить именную звезду. Очень трогательные слова он также произнёс, обращаясь к своей возлюбленной.

«Ты для меня абсолютно всё. Ты — моя чемпионка. Для меня ты единственный человек, который сегодня счастливее меня. Ты — лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты — лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты подарила мне смысл жизни. Ты подарила мне семью», — сквозь слёзы заявил Калкин.