Не шашлыком единым. 15 идей от экспертов: чем еще заняться на праздниках

Праздничные выходные дни — такой период, когда можно заняться тем, на что никогда не хватает времени. Синоптики обещают плохую погоду, поэтому кроме традиционных прогулок и поездок можно запланировать и спокойные домашние активности. Эксперты компании Starwind предложили 15 вариантов проведения досуга, которые подойдут для любых условий и обстоятельств.
Испеките пасхальный кулич и покрасьте яйца
Праздник уже 5 мая, но еще можно успеть проявить чудеса кулинарного мастерства. Для праздничных яиц подойдут традиционные натуральные красители: свекольный сок, куркума, шпинат или луковая шелуха.
Запасайте витамины
Легкий весенний салат из молодой зелени и овощей, заправленный самодельным полезным соусом из оливкового масла, лимонного сока, горчицы и меда. Прекрасное блюдо, богатое клетчаткой. В обычной жизни вряд ли будет возможность так заморочиться, а тут — вполне.
Порадуйте себя смузи
Приготовить напиток — дело нехитрое: положил в чашу фрукты и запустил блендер. Но вот на то, чтобы потом все отмыть, нужны и время, и силы. Если в обычное время с этим бывает туго, то в эти дни вполне можно найти.
Сделайте рыбу на пару
Идеальный вариант легкого обеда — рыба на пару с ароматными травами и специями. Лучше всего воспользоваться мультиваркой. Приготовлена без масла, рыба будет еще более полезной и безупречной с точки зрения даже самой строгой диеты.
Вспомните детство
Если погода позволяет, выходите на улицу с детьми и научите их играм, в которые мы сами играли три-четыре десятка лет назад. Казаки-разбойники, штандер, в козла (помните же, что есть свои варианты для парней — с футбольным мячом и для девочек — с резинкой), колдунчики и прочие, которыми увлекались школьники докомпьютерной эры.
Устройте семейный турнир по настольным играм
Можно взять современные хитроумные настолки, классическую «Монополию», а можно шахматы, шашки, домино или «Эрудит». В хорошую погоду садитесь играть на улице, в плохую — дома, за столом под большим абажуром.
Займитесь йогой
Если не знаете асаны, можно открыть видеоурок, в интернете их полно. Особенно приятно это делать утром, на лужайке и под пение птиц.
Отправляйтесь в путешествие
Пешком, на велосипедах или машине — как позволит погода и что подскажет настроение. С собой стоит взять корзинку для пикника: в пути все проголодаются и привал с угощением порадует путников, особенно детей.
Соберите весенний гербарий
Краснокнижные первоцветы, конечно, срывать не надо, но и без них в лесах и парках полно достойных экспонатов будущей коллекции.
Устройте фотоохоту
В мае листва не настолько густая, как будет летом, леса более прозрачны, а животные очень активны — у многих в разгаре брачный период. В такой ситуации сделать интересные снимки можно даже на камеру телефона. Если же есть более серьезный объектив, успех практически гарантирован. Главное тепло по погоде одеться и не заблудиться в лесу, увлекшись выслеживанием кадра.
Помогите животным
Помощь волонтеров очень нужна на эко-фермах и в приютах для животных. Потратьте на это несколько свободных часов. Общение с животными всегда приносит человеку радость и заряд позитивных эмоций, а тут еще будет ощущение, что сделали важное дело.
Создайте семейную капсулу времени
Положите в надежную герметичную коробку детские рисунки, недавние фотографии, записки и прочие атрибуты вашей жизни. Затем ее надо надежно спрятать или закопать, чтобы потом достать. Скажем, через 20 лет.
Проведите день без гаджетов
Цифровой детокс — то, что совершенно необходимо современному горожанину. В обычной жизни телефон не отключишь, могут позвонить по работе или самому надо решить какие-то вопросы. Тут же для этого есть все условия.
Прочитайте бумажную книгу
Шелест страниц, оказывается, невероятно приятный и уютный звук, возвращающий человека в детство. Можно купить что-то новое, а можно найти тот самый томик Ремарка, которым вы зачитывались в 14 лет и снова, погрузится в пронзительный мир «Трех товарищей».
Избавьтесь от бардака
Генеральная уборка, казалось бы, не самый увлекательный вод досуга. Но в чистом доме, где наведен порядок, а все лишнее и ненужное отправилось или на переработку, или пристроено тем, кому нужнее, жить намного проще и приятнее. Когда еще выбрать на эту процедуру время, как не в майские праздники?