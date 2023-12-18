Не селедка под шубой: VK представит новое новогоднее шоу

В преддверии Нового года пользователи социальной сети VK увидят праздничное шоу «VK под шубой 2». Это фееричная музыкальная комедия о разнице во взглядах между поколениями. Сюжет отсылает к фильму «Карнавальная ночь»: на киностудии, где проходят съёмки двух разных новогодних шоу, опытный режиссёр Кабачков и его молодой коллега Рязанцев вынуждены находить общий язык. По воле генерального продюсера они начинают снимать один фильм на двоих. В результате артисты разных времен объединятся и исполнят новые версии популярных хитов.