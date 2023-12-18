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13:05 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Не селедка под шубой: VK представит новое новогоднее шоу

Главные роли исполнят Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев.

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В преддверии Нового года пользователи социальной сети VK увидят праздничное шоу «VK под шубой 2». Это фееричная музыкальная комедия о разнице во взглядах между поколениями. Сюжет отсылает к фильму «Карнавальная ночь»: на киностудии, где проходят съёмки двух разных новогодних шоу, опытный режиссёр Кабачков и его молодой коллега Рязанцев вынуждены находить общий язык. По воле генерального продюсера они начинают снимать один фильм на двоих. В результате артисты разных времен объединятся и исполнят новые версии популярных хитов.

Главные роли исполнят Сергей Бурунов и Даниил Вахрушев, также в шоу примут участие INSTASAMKA, Дима Билан, Филипп Киркоров, Эльдар Джарахов, Пелагея, Стас Михайлов, Сергей Лазарев и многие другие.

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Премьера новогодней комедии состоится 29 декабря в 20:24 по московскому времени в VK видео. А на неделю раньше, 22 декабря, пользователи VK музыки и других стриминговых платформ получат возможность услышать все студийные записи новогодних треков, которые прозвучат в шоу.

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